Henry Martin orgulloso de estar entre los 10 goleadores históricos del Club América

El goleador mexicano Henry Martín logró hacer historia y se metió en la lista de los 10 máximos goleadores del Club América al anotar dos tantos ante el Atlético de San Luis, 1-3, durante la Jornada 7 del Clausura 2023 de la Liga MX.

Como resultado, el azteca ha anotado 77 goles con la playera azulcrema, esto tras llegar desde Xolos de Tijuana en el Clausura 2018. Es por este motivo que el nacido en Yucatán superó a Gonzalo Farfán, quien quedó con 76 anotaciones con el equipo americanista.

Su gol número 77, Henry Martín supera a Gonzalo Farfán y entra en solitario al TOP 10 de goleadores históricos de las Águilas del América 🦅🔝💣#SomosAmérica pic.twitter.com/j6C1o2GO8r — Club América (@ClubAmerica) February 15, 2023

Tras ingresar en la lista de máximos goleadores del Club América, Martin explicó lo orgulloso que se encontraba al alcanzar dicho logro, además, explicó como es que lo más importante es disfrutar y esperar que las cosas salgan de la mejor manera posible.

“Mucho orgullo. No me presiono al intentar alcanzar a nadie, simplemente trabajo y si se da bien y si no, no pasa nada”, comentó Martín para al término del partido celebrado en el Estadio Alfonso Lastras.

“Lo importante es disfrutar, creo que eso es lo que ha hecho que las cosas salgan de la mejor manera y si anoto no es solo por mí, es también por el equipo que si no fuera por ellos no lograría nada”, agregó el goleador azulcrema que estuvo en el Mundial Qatar 2022 con la Selección de México.

10 mejores goleadores del Club América

Frente a Martín, el delantero posee a grandes elementos con una gran cantidad de tantos, los cuales son: Carlos Hermosillo (93 goles), Carlos Reinoso (95), Salvador Cabañas (98), Eduardo González (102), Enrique Borja (103), José Alves ‘Zague’ (106), Octavio Vial (148), Cuauhtémoc Blanco (153) y Luis Roberto Alves ‘Zague’ (190).

“No pienso en eso, yo pienso en el partido que sigue, en los objetivos que tengo a corto plazo. Lo demás viene solo. Mientras yo esté divirtiéndome, haciendo las cosas de la mejor manera, siempre pensando y poniendo adelante el equipo, creo que las cosas seguirán saliendo así”, señaló el delantero de 30 años de edad.

