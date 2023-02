Henry Martin se mete en el top-10 de goleadores históricos del Club América y sigue enfocado en el equipo: “Lo demás viene solo”

Con otros dos goles el pasado martes, Henry Martín confirmó que está, no solamente de vuelta como un ‘killer’ del área, sino en su mejor momento futbolístico con las Águilas del América.

La ‘Bomba’ en el transcurso de un año ha pasado de ser un excluido y estar en la rampa de salida azulcrema a portar el brazalete de capitán y ser el mejor jugador del Club América.

Además de esto, Henry Martín puso su nombre en el top-10 de máximos goleadores de la historia del América con su doblete ante el Atlético San Luis por la fecha 7 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El de Yucatán ha marcado 77 goles vistiendo la playera azulcrema desde que llegó procedente de Xolos de Tijuana en 2018. Por delante de Martín hay otros ilustres que han defendido el escudo del América:

Luis Roberto Alves ‘Zague’: 190 Cuauhtémoc Blanco: 153 Octavio Vial (148) José Alves ‘Zague’ (Sr.) (106) Enrique Borja 103 Eduardo González 102 Salvador Cabañas 98 Carlos Reinoso 95 Carlos Hermosillo 93 Henry Martín 77

Por detrás del delantero de 30 años quedan los ya retirados Gonzalo Farfán (76) y Oribe Peralta (74); a éste último Henry Martín lo había superado un partido antes, en la victoria del América contra el Necaxa 2-1.

“Con mucho orgullo. No me presiono al intentar alcanzar a nadie, simplemente trabajo y si se da bien y si no, no pasa nada (…) Yo pienso en el partido que sigue, en los objetivos que tengo a corto plazo. Lo demás viene solo“, dijo en un tono bastante humilde y calmo Henry Martín a la prensa tras su doblete y logro de entrar al top-10 de goleadores del América.

