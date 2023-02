Henry Martín agradece el apoyo recibido en Club América durante su mala racha en la Liga MX

Club América es considerado uno de los más grandes de México, algo que Henry Martín sabe, es por este motivo que consideró que el tener una mala temporada puede echarte de la plantilla azulcrema. Sin embargo, el delantero mexicano tuvo dos campañas malas, según él, pero al mismo tiempo agradeció que durante dicho tiempo no perdió el apoyo por la afición.

Así lo reveló el goleador del conjunto azulcrema en entrevista a TUDN, pues fue ahí donde Martín habló sobre su mala racha con el cuadro y a la vez agradeció a todos los seguidores americanistas por “aguantarlo” y por toda la “paciencia que tuvieron con él”.

“Estás en el equipo más grande, no te permiten eso aquí, tienes un torneo malo y estás ya con un pie afuera y yo tuve me parece dos torneos muy malos, pero me aguantaron, entonces agradezco que me hayan tenido paciencia, agradezco que hayan confiado en mí”, reveló Henry Martín en TUDN.

Sin embargo, esto no es todo lo único que ha dicho Martín en dicha entrevista, pues el delantero que está emparejado con Oribe Peralta y Cuauhtémoc Blanco como máximos anotadores del conjunto americanista también reveló la frustración que vivía durante esas temporadas en donde no lograba convertir.

“Llegaba a la casa después de los partidos de haber fallado una, dos o tres claras de gol, me sentaba en la cama y me ponía a llorar como niño chiquito con las piernas cruzadas, veía el techo y decía ‘¿qué tengo que hacer para salir de esto?’. Me sudaban las manos estaba como nunca, no era yo y no sabía qué hacer, no sabía por dónde empezar para salir de donde estaba y me esforzaba y no salían las cosas”, reveló el delantero.

