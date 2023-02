Guillermo Ochoa explicó su salida del Club América y reveló el motivo de su llegada a la Salernitana de la Serie A

La salida de Guillermo Ochoa del Club América fue un tema muy duro en México, pues se supo como es que el guardameta abandonó la Liga MX para llegar a la Salernitana de la Serie A con un contrato de seis meses y una opción de un año extra. Ahora, el mismo meta habló sobre esta situación y explicó porqué eligió al modesto club italiano.

“Empezó a pasar el tiempo, con América no se llegó a ningún arreglo, dejaban pasar mucho tiempo. Empecé a hablar con mi gente y le dije ‘aquí no está muy clara la situación, vamos a empezar a explorar otros temas’. Sí aparecieron ofertas de varios lugares, Sudamérica, Norteamérica, Europa, de otros países, por ahí de España, Grecia, pero la de Italia fue la que me convenció más“, dijo en exclusiva para TUDN Ochoa con respecto a su renovación fallida de contrato.

Por otro lado, Ochoa también habló sobre su llegada a la Salernitana, la cual fue debido a la lesión del portero titular del conjunto, y sobre la competencia que tendrá para ser el dueño de los tres postes, algo que se vio de forma evidente en el último partido jugador por el club de Salerno, ese en donde ‘Memo’ se quedó en el banquillo.

“Ellos venían con la intención de que yo llegara, se les lesionó el portero y fue la intención que te quedes seis meses con opción a un año, más otro año. Cuando vuelva el portero va a existir la competencia y el entrenador va a decirlo.

“Y dije ‘esto me viene bien, que me ofrezcan un proyecto a largo plazo, me agrada y la Serie A a quién no le encantaría, y más a mi edad'”.

