El legendario Ronaldo le mandó un inesperado mensaje de apoyo al mexicano José Juan Macías

En medio de las dificultades en la enfermería de Chivas de Guadalajara, uno de sus jugadores más esperados volvió a “romperse”. José Juan Macías tuvo una fuerte lesión en un entrenamiento que lo alejará por completo de esta temporada y la siguiente. Ante este oscuro panorama, “JJ” recibió un sorpresivo mensaje de una leyenda del fútbol: Ronaldo Nazário.

José Juan Macías compartió el video del brasileño en sus redes sociales. El ex futbolista de la Canarinha, ahora dueño del Valladolid de España, envió un mensaje de ánimo ante el largo y difícil periodo de recuperación que tendrá que afrontar el atacante de Chivas de Guadalajara.

“Hola JJ, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, ya he oído que no muy bien, pero esto pasa, ¿eh?. Me ha pasado lo mismo y lo he superado. Espero que tengas la cabeza y la paciencia para volver fuerte ¿Vale? Te mando un gran abrazo, fuerza y que te recuperes pronto ¿Vale? Un abrazo“, dijo el exfutbolista brasileño.

¿Qué le pasó a José Juan Macías?

De a poco, José Juan Macías iba recuperándose de una lesión que lo marginó desde la temporada pasada. Pero en un entrenamiento con su club, “JJ” habría sufrido una rotura total de ligamento cruzado anterior. Esta lesión tuvo que ser tratada quirúrgicamente y acarreará una recuperación de ocho a nueve meses. ¿Qué pasó con JJ Macías?



El doctor de @Chivas Jaime Figueroa explicó qué fue lo que sucedió y reconoció que la lesión fue en la misma rodilla, la cual fue operada hace unos meses⚽️🇲🇽🐏🏟️. pic.twitter.com/8sn1O0z3c2— Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) February 18, 2023

“La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informa sobre el estado de José Juan Macías, quien sufrió una lesión durante el entrenamiento del jueves 16 de febrero. El delantero del Guadalajara presenta una rotura total de ligamento cruzado anterior, provocada por la recepción de un salto unipodal fuera de balance, que generó un valgo forzado y consecuente lesión (…) El día de hoy (17 de febrero) se le realizó una cirugía de reparación que resultó exitosa, utilizando un auto injerto. El pronóstico para la vuelta a la competición es de entre 8 y 9 meses”, informó el club.

