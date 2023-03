El Tuca Ferretti y su advertencia al equipo de sus amores: “No se van a dejar ganar por el cariño y yo tampoco” 

Cruz Azul ya empezó su nuevo ciclo con Ricardo Ferretti en el banquillo. El ex entrenador de los Bravos de Juárez volvió a la actividad estratégica luego de ausentarse durante un tiempo de la Liga MX. El Tuca ya ganó su primer partido con La Máquina, pero ahora le tocará afrontar un nuevo compromiso con mucho sentimiento de por medio. Pumas de la UNAM retará la experiencia del brasileño.

No está de más recordar que, además de Tigres de la UANL, Ricardo Ferretti tuvo una extensa trayectoria en el banquillo de Los del Pedregal. Incluso, el conjunto universitario habría tentado su regreso al club en los últimos meses, pero esta vez les tocaría enfrentarse cara a cara.

“Uno no es de palo, pasé 17 años en Pumas y hay un cariño recíproco, pero somos profesionales y ellos no se van a dejar ganar por el cariño que me tienen y yo tampoco. Vamos a buscar el triunfo los dos equipos. Con Rafa estuve trabajando un tiempo atrás y ahora él está con Pumas haciendo un buen trabajo, pero la amistad que hay, como en los equipos, cada uno va a buscar los suyo“, aseguró Ferretti.

Desde ya a trabajar y con la mente puesta en el juego 🆚 Pumas. 🚂 pic.twitter.com/6sQkiq7IiV — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 6, 2023

Cruz Azul busca estabilidad

Luego de que La Máquina ganara su primer partido en la era de Ricardo Ferretti, Mazatlán los sorprendió de visitante. El conjunto del Tuca perdió 3-1 y dejó muchas dudas en su sistema defensivo. El estratega brasileño está consciente de que el club debe corregir muchas cosas antes de aspirar a una remontada en la tabla de posiciones.

“No importa contra quién sea, las derrotas siempre duelen, pero tengo un grupo que cuando ganó no se sintió la mamá de Tarzán y ahora que perdimos no somos la caca del caballo. Meternos a la Liguilla y no dependemos de nadie. Nosotros tenemos que cosechar la mayor cantidad de puntos para entrar mínimo al Repechaje, buscar pasar la fase y en la Liguilla cualquiera puede ser campeón“, explicó. Se termina el juego. pic.twitter.com/XY6c4640eg— CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 4, 2023

