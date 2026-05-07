Para Ripley, el Mundial adelantará el cierre del ciclo escolar en México

Como una manera de evitar que las aglomeraciones que se generan en el próximo Mundial exhiban el retraso en las obras de mejoramiento en la Ciudad de México y en otras entidades como Guadalajara y Monterrey, así como en el resto del país, las autoridades del gobierno adelantarán el fin del ciclo escolar para el próximo 5 de junio.

A diferencia de las dos ediciones anteriores y con mucho menos partidos programados en la sede de México en la justa mundialista 2026, las autoridades buscan encontrar una solución para acallar las críticas por retrasar la aprobación del presupuesto para remodelar varias obras en las sedes mundialistas y en las otras entidades del país, para tratar de que los festejos no afecten la asistencia a la escuela.

🔴 El secretario Mario Delgado informó que el cierre de clases será el 5 de junio.



📌 Labores administrativas: 12 de junio

📌 Consejo Técnico: 10 de agosto

📌 Reforzamiento académico: del 17 al 28 de agosto

📌 Ciclo Escolar 2026-2027: 31 de agosto pic.twitter.com/une5k3cIdf — Azucena Uresti (@azucenau) May 7, 2026

Una decisión que parece ilógica, pues se daría dos meses antes de lo habitual y sin que se haya completado el plan de estudios para los estudiantes del nivel primaria y secundaria, con la intención supuestamente de que puedan asistir a los festejos mundialistas y también se vean afectados lo menos posible por el sofocante calor que ataca a México en estas fechas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó oficialmente un ajuste al calendario escolar 2025-2026 para escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior en todo el país, lo cual provocaría que el fin de las clases sea seis días antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El planteamiento fue aprobado de manera unánime durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), en la que participaron las 32 autoridades educativas estatales junto con el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo.

De acuerdo al planteamiento de las autoridades gubernamentales, el cambio responde a dos factores que preocupan a las zonas federativas, como son las altas temperaturas en varias regiones del país y la realización del Mundial de Fútbol 2026, que tendrá como objetivos principales la CDMX, Guadalajara y Monterrey.

La SEP informó que al menos 10 entidades federativas habían solicitado previamente una modificación al calendario escolar debido a las condiciones climáticas extremas que podrían afectar a millones de estudiantes.

#SEPInforma🗞️ | La SEP y secretarías de educación de las entidades federativas acordaron de manera unánime un ajuste al calendario escolar 2025-2026 para escuelas de nivel Básico y Medio Superior, con motivo de las altas temperaturas y el Mundial de Futbol. 📆👀



El actual ciclo… pic.twitter.com/UDCLJ3sy2d — SEP México (@SEP_mx) May 7, 2026

Pero la razón principal es que las autoridades, junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), analizaron el impacto que tendrá el Mundial de Fútbol en la movilidad y operación de las ciudades sede, sobre todo las congregaciones multitudinarias que podrían generar una mala imagen sobre la falta de planeación en las obras que realizaron y que han generado tantas críticas como la famosa ciclovía en una artería principal de circulación de norte a sur y viceversa de la CDMX, como la Calzada de Tlalpan.

En dicha vía de comunicación se construyó una ciclovía que no ha demostrado su eficiencia y por el contrario, redujo dos carriles la circulación vial al grado de que se generan a diario nudos viales y que en el Mundial, ante los ojos del turismo extranjero, podrían generar una crisis.

La dependencia federal señaló que esta decisión busca proteger la salud y seguridad de niñas, niños y adolescentes sin comprometer el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

A disfrutar de la Copa: SEP recorta ciclo escolar por el Mundial 2026; clases terminan el 5 de junio#diariocambio #puebla pic.twitter.com/QD8UImpPGD — Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 8, 2026

El home office podría ser una alternativa

Otro punto importante es que el gobierno federal también ha entablado negociaciones con el sector empresarial con la finalidad de otorgar los días de partido esquemas de home office con la misma finalidad de evitar cortes de circulación y afectación de la ciudadanía, primordialmente los días que juegue México.

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