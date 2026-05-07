El “Turco” Mohamed asegura que Marcel Ruiz y diez más deben ir al Mundial

Dicen que la calidad no se compra en botica y frente a la gran carencia de jugadores con talento en México, el técnico del Toluca, Antonio Mohamed, aseguró que la rodilla de Marcel Ruiz ha mejorado mucho y por esa razón lanzó la frase de que “Marcel y diez más deben jugar el Mundial con México”.

¡RESPALDA A MARCEL RUIZ!



Antonio Mohamed habló en Fox sobre las posibilidades de Marcel Ruiz rumbo al Mundial. El DT aseguró que desconoce si tiene cerrada la puerta en Selección, pero destacó que “la cancha habla por sí sola y no miente” sobre el nivel del jugador 🇲🇽⚽🔥… pic.twitter.com/O8WvvtSvEs — MedioTiempo (@mediotiempo) May 7, 2026

Mohamed, después de la goleada sobre LAFC que le dio al Toluca el pase a la gran final de la Concachampions contra los Tigres de la UANL, dijo que la rodilla de Marcel está “totalmente estable” y que eso le permite sentirse mejor en la cancha, porque está tomando ritmo a medida que juega.

“Tiene una lesión en la rodilla, pero la tiene totalmente estable y la tiene ‘chupada‘, en el sentido de que no tiene líquido y no se le mueve; cada vez tiene más confianza y la toma a medida que juega. Se la jugó para poder ir al Mundial y estamos felices con él”, dijo Mohamed en entrevista para la cadena Fox.

Mohamed fue consultado respecto a las opciones que tiene Marcel de ir al Mundial, no obstante que no fue convocado en el primer grupo de doce jugadores que ya trabajan en el Centro de Alto Rendimiento en el sur de la CDMX, por lo que expuso que no es quien para decir si tiene o no la puerta cerrada para la justa mundialista, pero bromeó que lo dejen hasta el 30 de mayo para jugar la final contra los Tigres.

“No lo sé (sobre si la puerta está cerrada), pero primero que juegue el 30 acá. No está bueno que yo opine de esa manera, pero la cancha habla por sí sola y no miente. Cuando un jugador está mal, la cancha no miente. Seguramente lo estará viendo y después lo evaluará”, dijo.

Para cerrar este tema, el estratega de los Diablos Rojos fue contundente en su declaración sobre lo que haría en su caso con Marcel Ruiz: “Lo que tiene él es una cuestión de tiempo, de partidos para que tome ritmo y movilidad en la rodilla. Si yo fuera el Vasco, lo llevaba: Marcel y 10 más”.

🔥 Antonio Mohamed no tiene dudas sobre Marcel Ruiz.



“Si yo fuera el Vasco, lo llevaba: Marcel y 10 más”, lanzó el técnico del Toluca sobre el mediocampista mexicano, quien sigue jugando pese a una lesión en la rodilla. 🇲🇽⚽https://t.co/zWrd801sqS — Noticieros En Línea (@_enlinea) May 7, 2026

Tema de Alexis Vega y Jesús Gallardo

Sobre el tema de Jesús Gallardo y Alexis Vega, dijo que jamás hicieron algo pensando en sacar ventaja, simplemente fue algo que estaba dentro del reglamento y actuamos; “Es algo que ya estaba autorizado”, concluyó el estratega de los escarlatas.

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