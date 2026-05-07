Siete jugadores de México adelantarán su llegada al Tricolor para enfrentar a Ghana

No obstante que el reglamento de la FIFA impide a todos los equipos liberar a sus jugadores que participarán en el Mundial 2026 después del 25 de mayo, un grupo de siete jugadores de la selección de México reportarán antes del duelo contra Ghana programado para el 22 de mayo en la ciudad de Puebla.

Lo anterior fue adelantado por el técnico Javier Aguirre, que en la conferencia del miércoles para tratar de aclarar el asunto de la convocatoria de los jugadores del Toluca, anunció que estos jugadores que militan en Europa y Arabia Saudita gestionaron ante sus clubes que pudieran ser liberados antes del tiempo reglamentario.

“SOLO SIETE LUGARES DISPONIBLES EN EL TRI” 🇲🇽



“Quedarían solo siete lugares para completar la lista de 26 mundialistas de México”



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“Vamos a tener a varios para el partido ante Ghana, cosa que me da orgullo, porque los jugadores han puesto de su parte. Veo mucho compromiso de mis jugadores, ganas de hacer historia”, fue lo que adelantó el técnico nacional.

El duelo contra Ghana, que no vendrá con sus máximas figuras, se desarrollará en el estadio Cuauhtémoc de Puebla y podrá ir ayudando al técnico nacional a dibujar parte de su alineación que utilizará en el debut mundialista contra Ghana.

🚨Guillermo Ochoa reportará el 11 de mayo con @miseleccionmx, será el primer europeo en llegar a México🚨🦅🇲🇽



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“Me ha dado mucho orgullo porque ellos han puesto de su parte, han hablado con entrenadores, han pedido facilidades para venir lo antes posible”, expuso el polémico entrenador del Tricolor, que destacó que esta situación ya está planeada y cuenta con el visto bueno de sus respectivos equipos.

Los jugadores que reportarán antes

Hasta el momento se conoce de manera extraoficial que los siete jugadores que se reportarán antes de lo que establece la normativa de la FIFA serían Guillermo Ochoa del AEL Limassol de Chipre, Jorge Sánchez del PAOK de Salónica de Grecia, César Montes del Lokomotiv de Rusia, Johan Vázquez del Genoa de Italia, Edson Álvarez del Fenerbahce de Turquía, Raúl Jiménez del Fulham de la Premier League de Inglaterra y Julián Quiñones del Al Qadisyah.

El resto de jugadores que militan en Europa, como el caso de Santiago Giménez del AC Milan, Mateo Chávez del AZ Alkmaar, César Huerta del Anderlecht y Luis Chávez del Dinamo de Rusia, está todavía por verse cuándo reportarán y si son convocados, al igual que Germán Berterame del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

🇲🇽🚨 ¡CONFIRMADO! LOS PRIMEROS 7 DE AGUIRRE



Primer bloque de mexicanos del extranjero contactados para el Mundial: Ochoa, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.



¿Quién falta? 🤔



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Es factible que estos elementos vayan integrándose gradualmente conforme se lo permitan sus respectivos equipos a la hora de liberar su participación para el próximo Mundial.

Aunque otras versiones aseguran que jugadores como Santiago Giménez y Luis Chávez prefieren no tomar sus vacaciones y reportarse antes con la selección de México, que podría ser entre el 24 y 25 de mayo, días después de que lo haga el primer grupo de la legión extranjera.

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