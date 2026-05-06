Mikel Arriola, ¿héroe o villano en el caos en la selección de México por los jugadores del Toluca?

Mikel Arriola terminó como el cohetero en el entorno de la selección de México, porque mientras un sector de la prensa lo señala como el generador del caos al sugerirle al “Vasco” Aguirre que dejara jugar con el Toluca a Alexis Vega y a Jesús Gallardo, otros aseguran que el exfuncionario del gobierno de México, fue quien detuvo lo que amenazaba con convertirse en una hecatombe en el Tricolor.

Lo único cierto es que este mediodía todo mundo se echó la bolita y obligó a que el técnico nacional Javier Aguirre, junto con Duilio Davino, director de selecciones nacionales, tuviera que encabezar una conferencia de prensa que se convirtió en monólogo donde no se aceptaron preguntas, ni respuestas, para reafirmar que existe total apoyo a la selección de México.

ULTIMO MOMENTO

Se retoma el acuerdo original y todos reportan hoy antes de las 8 pm. Se investiga quién autorizó a Toluca para que los 2 pudieran jugar. pic.twitter.com/wQch5NTall — david medrano felix (@medranoazteca) May 6, 2026

Justo en este informe del Vasco Aguirre se estableció que el apoyo es total y que este miércoles los doce jugadores de la Liga MX convocados para el Mundial deberán presentarse a las 20:00 horas o de lo contrario perderán su oportunidad de jugar en la justa mundialista.

Previo a todo este embrollo, en donde con justificada razón el dueño de Chivas, Amaury Vergara, encendió la hoguera al amenazar con no prestar a sus jugadores a la selección de México al reclamar que los acuerdos se respetaban y como se le otorgó permiso a los dos jugadores de Toluca, instruyó a sus subordinados a que citaran a los cinco convocados del “Rebaño Sagrado” a presentarse a entrenar en el transcurso de este día para entrenar para el juego del sábado contra Tigres.

Pero la gran pregunta: ¿quién fue el encargado de autorizar a los jugadores de los Diablos Rojos de no presentarse con la selección de México y jugar contra el LAFC este miércoles a las 19:30 horas en el estadio Nemesio Diez?

Las versiones más avezadas aseguran que fue Mikel Arriola el primero que gestionó el permiso con el técnico nacional Javier Aguirre y este aceptó al no ver que existiera algún inconveniente o afectación a los clubes de la Liga MX por ser un duelo de la Concachampions contra los angelinos.

Pero horas después su perspectiva tuvo el reclamo justificado del dueño de Chivas, Amaury Vergara, que se sintió afectado por esta decisión al considerar que su equipo se había sumado al apoyo que solicitó a la Asamblea de Dueños de Equipos de la Liga MX el propio técnico nacional para que le autorizaran contar con los seleccionados y que no jugaran la liguilla.

La historia entonces se contó sola. Porque Chivas perdió con Tigres 3-1, sin cinco de sus seleccionados: Raúl “Tala” Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González, por lo que el permiso a los jugadores del Toluca lo interpretó como una falta de respeto y ordenó que sus jugadores no acudieran al inicio del trabajo mundialista programado para este 6 de mayo en el CAR.

JAVIER AGUIRRE NO DIJO NADA ❌



Hubo respuestas sin resolver ya que el DT de México no quiso contestar preguntas: ¿quién autorizó que los jugadores de Toluca jugaran la CONCACAF?



Empieza con el pie izquierdo el Mundial para México…



🗣️@crh_oficial pic.twitter.com/qkmQ3NR0Bf — Estadio Deportes (@EstadioDxts) May 6, 2026

Después publicó un mensaje contundente en su cuenta oficial de la red social X, donde instruyó a su personal a citar a los cinco seleccionados en sus instalaciones para que entrenaran con el técnico Gabriel Milito y fue ahí donde se generó todo el caos.

Por esa razón se presentaron a las instalaciones de las Chivas Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González, en espera de recibir instrucciones, y Brian Gutiérrez, que viajó a Chicago a ver a su familia, también espera noticias para saber a dónde viaja, si a la CDMX o a la Perla Tapatía.

Este miércoles, desde temprana hora, se asegura que los teléfonos no dejaron de sonar para tratar de convencer al propietario del Guadalajara de dar marcha atrás a su decisión, asegurándole que los dos jugadores del Toluca reportarán con la selección y no jugarán con su equipo.

JAVIER AGUIRRE ES CLARO: ¡NO VAN A SER FLEXIBLES! 🇲🇽🚨#CentralFOX | Hablando en conferencia de prensa, el DT de la Selección Mexicana reiteró que los jugadores deben concentrarse hoy en el CAR



Quien no asista, queda fuera del Mundial 2026 ❌



Ojo a sus palabras:… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 6, 2026

Pero en el entorno de la selección de México todos se echan la bolita y en la conferencia de Javier Aguirre jamás se aclaró cómo fue que Toluca pidió el permiso, quién lo sugirió y sobre todo, quién lo autorizó, pues de que agitó las aguas a 35 días para el Mundial, ni duda cabe.

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