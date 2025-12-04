ICE arresta a inmigrante afgano, acusado de apoyar a ISIS

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a un ciudadano afgano en Virginia tras ser acusado de apoyar a ISIS-K y de tener vínculos directos con el envío de armas a un comandante de milicia en Afganistán.

De acuerdo con Newsweek, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el arresto ocurrió el 3 de diciembre, después de que las autoridades federales localizaran al individuo en Waynesboro, Virginia.

Se trata de Jaan Shah Safi, quien había ingresado a Estados Unidos bajo el programa Operación Aliados Bienvenida de la administración Biden, agrega el medio.

Según los funcionarios del DHS, Safi es señalado de “brindar apoyo a ISIS-K y suministrar armas a su padre, descrito como un comandante de milicia en Afganistán”. Su llegada a territorio estadounidense ocurrió el 8 de septiembre de 2021, cuando fue reubicado inicialmente en Filadelfia.

Durante ese periodo solicitó Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual posteriormente fue cancelado al concluir esas protecciones bajo la instrucción de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Investigaciones en curso

A través de un comunicado, el DHS detalló que la detención estuvo a cargo de agentes de ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Hasta ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre las actividades específicas por las que Safi es investigado, aunque la agencia vinculó su caso con otros arrestos recientes de ciudadanos afganos que también habían ingresado a Estados Unidos mediante el mismo programa.

El 25 de noviembre, Mohammad Dawood Alokozay fue arrestado en Fort Worth, Texas, por presuntamente realizar amenazas de bomba a través de TikTok.

Un día después, Rahmanullah Lakanwal fue detenido tras disparar a dos oficiales de la Guardia Nacional en Washington, DC, un ataque que dejó sin vida a la especialista del ejército Sarah Beckstrom, de 20 años, mientras que el sargento Andrew Wolfe, de 24 años, permanecía hospitalizado hasta el miércoles.

Sobre estos hechos recientes y el presunto apoyo a ISIS-K del inmigrante afgano detenido, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, responsabilizó directamente a la administración anterior al afirmar: “El gobierno de Biden creó una de las peores crisis de seguridad nacional en la historia de Estados Unidos. Biden permitió la entrada a nuestro país a casi 190,000 extranjeros afganos sin verificar, y solo determinó quiénes eran y sus intenciones cuando ya se encontraban en territorio estadounidense”.

Y añadió: “El presidente Trump ha trabajado a diario desde el 20 de enero para resolver esta grave crisis de seguridad nacional”.

