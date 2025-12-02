Afgano acusado de ataque a Guardia Nacional en DC es imputado formalmente por asesinato

Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años residente en Washington State, fue acusado formalmente de asesinato en un tribunal de Washington, D.C., tras el tiroteo que dejó a una integrante de la Guardia Nacional de West Virginia muerta y a otro uniformado gravemente herido. El hecho ocurrió el 25 de noviembre en pleno centro de la capital estadounidense.

Lakanwal compareció este martes de forma remota desde un hospital, donde permanece internado por heridas de bala sufridas cuando un tercer miembro de la Guardia Nacional respondió al ataque, según documentos judiciales.

Durante la audiencia, el acusado —asistido por un intérprete de pastún— fue imputado por un cargo de asesinato, dos cargos de asalto con intención de matar y posesión de un arma de fuego durante un delito violento. Su defensa presentó una declaración de inocencia.

Detalles del ataque

De acuerdo con una denuncia penal presentada por fiscales federales, la víctima mortal fue identificada como la especialista del Ejército Sarah Beckstrom, de 20 años. El herido es el sargento de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe, de 24 años. Ambos realizaban patrullajes de alta visibilidad a pocas cuadras de la Casa Blanca cuando fueron atacados.

La denuncia sostiene que Lakanwal habría abierto fuego después de doblar una esquina con el arma levantada. Beckstrom recibió un disparo por la espalda y en la nuca, según el informe de la Oficina del Médico Forense de D.C. Wolfe también fue alcanzado en la cabeza. Un video recuperado por los investigadores muestra parte del ataque, según los fiscales.

Testigos relataron a las autoridades que, tras los disparos, escucharon a Lakanwal gritar una frase religiosa en árabe. Las autoridades no han atribuido por ahora un móvil específico, y la jueza del caso, Renee Raymond, ordenó que el acusado permanezca detenido sin derecho a fianza hasta al menos el 14 de enero.

Contexto del sospechoso

Fuentes citadas por ABC News indicaron que Lakanwal se había trasladado desde la costa oeste hasta Washington, D.C., días antes del ataque. Según esas mismas fuentes, enfrentaba dificultades económicas debido a la expiración de su permiso de trabajo y atravesaba un periodo de inestabilidad emocional.

Las autoridades también investigan si la reciente muerte de un antiguo comandante afgano con el que colaboró pudo afectar su estado mental. Sin embargo, los funcionarios no han presentado cargos relacionados con terrorismo ni han hecho pública evidencia que lo vincule con organizaciones extremistas.

El director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó que Lakanwal había trabajado anteriormente con una unidad afgana asociada a operaciones antiterroristas estadounidenses hasta 2021, una relación que ahora está bajo revisión dentro de la investigación más amplia del caso.

Próximos pasos

La fiscalía federal y el FBI continúan reuniendo evidencia y realizando entrevistas para determinar el motivo del ataque. La investigación permanece activa y no se han descartado líneas adicionales.

Beckstrom y Wolfe formaban parte de un contingente que daba apoyo a operativos de seguridad en la capital. El ataque se produjo un día antes del feriado de Acción de Gracias, en plena zona de tránsito y actividad gubernamental.

