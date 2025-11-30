Noem dice que el sospechoso del tiroteo de la Guardia Nacional se “radicalizó” en EE.UU.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem afirmó que el hombre sospechoso de disparar fatalmente a un miembro de la Guardia Nacional y herir gravemente a otro en Washington D.C., se radicalizó mientras estaba en Estados Unidos.

En palabras durante el programa “Meet the Press” de NBC News, explicó: “Creemos que fue a través de conexiones en su comunidad natal y su estado, y vamos a seguir hablando con aquellos que interactuaron con él”.

Noem dijo el domingo que la administración cree que el sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, se “radicalizó desde que está aquí en este país”.

“Creemos que fue a través de conexiones en su comunidad natal y su estado, y vamos a seguir hablando con aquellos que interactuaron con él”, dijo.

Refirió que el afgano llevaba años desmoronándose, incapaz de conservar un trabajo y alternando entre largos periodos de aislamiento sin luz y repentinos viajes de varias semanas por todo el país.

“El comportamiento de Rahmanullah Lakanwal empeoró tanto que un defensor comunitario contactó a una organización de refugiados en busca de ayuda, temiendo que estuviera comenzando a suicidarse”, describió.

Lakanwal será acusado de asesinato en primer grado, según declaró la semana pasada Jeanine Pirro, fiscal federal de Washington D.C.

En Afganistán, Lakanwal trabajó en una unidad especial del Ejército Afgano conocida como Unidad Cero. Estas unidades contaban con el apoyo de la CIA. Entró en Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Aliados Bienvenidos, un programa que evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos tras la retirada estadounidense. Muchos habían trabajado junto a tropas y diplomáticos estadounidenses.

Por ello, cuando se le preguntó sobre el proceso de investigación para aprobar su solicitud de asilo durante la administración Trump, Noem argumentó que “la investigación se lleva a cabo cuando ingresan al país, y eso fue completamente abandonado bajo la administración de Joe Biden”.

La secretaria de Seguridad Nacional también dijo que la administración Trump reanudaría el proceso de asilo después de lidiar con una acumulación de casos.

