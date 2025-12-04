EE.UU. revoca visas a directivos de empresa mexicana por participar en migración irregular

El Departamento de Estado informó sobre la revocación de visas y la imposición de restricciones migratorias a ejecutivos y altos funcionarios de una compañía de transporte con sede en México, identificados por su participación en la facilitación de la inmigración irregular hacia el país.

Las investigaciones apuntan a que los implicados gestionaban los traslados de migrantes irregulares, incluidos menores de edad, desde el Caribe y otras regiones hacia puntos de tránsito en Centroamérica, para luego intentar cruzar de manera indocumentada hacia Estados Unidos. El nombre de la compañía no fue revelado.

“Estados Unidos no tolerará ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional ni nuestras leyes de inmigración. El Departamento garantizará que quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten consecuencias, y lucharemos enérgicamente contra las redes de contrabando para proteger nuestras fronteras”, declaró el Departamento de Estado en su comunicado.

El gobierno de Estados Unidos adviert sobre las graves repercusiones legales de colaborar con redes de tráfico de personas. Las sanciones también son un paso más para desarticular las organizaciones criminales que lucran con la migración irregular.

Colaboración México-EE.UU. contra migración irregular

El anuncio de esta revocación de visas ocurre en el marco de colaboración entre EE.UU. y México para frenar la migración indocumentada. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha desplegado más de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, lo que ha sido elogiado por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, ambas partes coinciden en que aún queda trabajo por hacer.

Tensiones sobre el Tráfico de Fentanilo

Además, este anuncio se da en un contexto más amplio de tensiones entre México y Estados Unidos por el tráfico de fentanilo y la migración irregular.

Trump había propuesto la imposición de aranceles del 30% a las exportaciones mexicanas en represalia por estos temas, aunque la entrada en vigor de esta medida fue aplazada mientras se siguen negociando los detalles entre ambos gobiernos.

El Departamento de Estado señaló que las investigaciones sobre estas redes de contrabando seguirán en curso, y que se tomarán más acciones si se identifican a otros responsables de facilitar la migración ilegal.

