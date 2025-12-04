Inmigrante cubana denuncia que su cita para la ciudadanía fue suspendida 3 horas antes

Anyi Cabrales, una inmigrante de origen cubano, estaba a punto de cumplir con el trámite más importante de su vida: la cita para obtener su ciudadanía estadounidense. Sin embargo, tres horas antes de asistir y juramentarse, le informaron que el proceso había sido cancelado.

“Tres horas antes de hacer mi juramentación me enviaron una notificación por el correo de USCIS y un oficial llamó a mi teléfono privado para decirme que desafortunadamente la cancelación sería efectiva ese mismo día”, relató la joven en un reporte de Noticias Telemundo.

También aclaró que no recibió motivos que argumentaran la cancelación del trámite.

A raíz del tiroteo en Washington DC, registrado el pasado 26 de noviembre y que alcanzó a dos miembros de la Guardia Nacional, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) inició un proceso de revisión exhaustiva de las Green Cards a los residentes de 19 países.

El presidente Donald Trump ordenó pausar todos los trámites migratorios de los inmigrantes que provengan de estos 19 países, por ser consideradas naciones “de preocupación” o “de alto riesgo”. Cuba y Venezuela integran esa lista.

“Es un proceso extenso de re-revisión, incluyendo una potencial entrevista y, de ser necesario, una reentrevista para evaluar totalmente todos los riesgos de seguridad nacional y pública”, explicó el USCIS.

Países “de alto riesgo” que enfrentan revisiones de Green Card

El gobierno estadounidense identificó estas naciones por presentar deficiencias en sus sistemas de selección y por representar “riesgos significativos de permanecer en los Estados Unidos más tiempo del permitido por sus visas”.

Los países incluidos son:

Afganistán

Myanmar (Birmania)

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

El reporte de Telemundo también indica que cualquier inmigrante que esté cumpliendo un trámite migratorio podría recibir alguna notificación del USCIS. En este sentido, los abogados especializados aconsejan mantener toda la documentación al día y prepararse para la reevaluación.

Las solicitudes de asilo, incluyendo los casos abiertos, también fueron suspendidas hasta nuevo aviso, una medida que EE.UU. aplicó a nivel mundial. De hecho, el presidente Donald Trump señaló que la suspensión “durará mucho tiempo”.

Te puede interesar:

· Exigen en Pennsylvania protección para niños y familias inmigrantes ante amenazas de Trump

· Policía de Chicago arrestado por el vencimiento de su visa vuelve al servicio

· DHS incita a ciudadanos a denunciar a inmigrantes para obtener viviendas asequibles