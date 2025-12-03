Policía de Chicago arrestado por el vencimiento de su visa vuelve al servicio 

Un oficial de Hanover Park detenido durante una operación migratoria masiva ya fue reincorporado a sus funciones. La policía local confirmó que Radule Bojovic regresó oficialmente al servicio tras permanecer varias semanas bajo custodia federal.

El caso vuelve a generar debate porque su detención ocurrió en medio de la Operación Midway Blitz, un despliegue migratorio de alto perfil en el área de Chicago. Aunque ICE lo arrestó por presuntamente rebasar su visa, su propio departamento siempre sostuvo que trabajaba legalmente en Estados Unidos.

Liberación de Bojovic y su regreso al servicio

De acuerdo con el Departamento de Policía de Hanover Park, Bojovic recuperó su libertad el 31 de octubre, después de que un juez le otorgara fianza sin oposición del gobierno federal. Según el comunicado, el oficial mantiene vigente un permiso federal de empleo, lo que permitió su inmediata reinstalación.

Las autoridades locales recalcaron que Bojovic pasó todas las verificaciones de antecedentes requeridas, incluidas las del FBI y la Policía Estatal de Illinois. El subjefe Víctor DiVito añadió que el oficial también recibirá el pago correspondiente al periodo en que estuvo suspendido debido a su detención. ICE, por su parte, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el caso.

Cómo inició el arresto: la historia detrás del caso

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el arresto ocurrió el 16 de octubre durante la Operación Midway Blitz, un operativo de deportación que comenzó en septiembre bajo la administración del presidente Donald Trump. En ese anuncio, DHS afirmó que Bojovic había excedido el tiempo permitido por su visa de turista tras llegar desde Montenegro.

La policía local refutó esa versión desde el inicio, asegurando que el oficial contaba con documentación vigente para trabajar en EE.UU. y que toda su información migratoria había sido verificada al momento de su contratación. Durante su detención, estuvo recluido en un centro de ICE ubicado en Brasil, Indiana, de acuerdo con el sistema oficial de registro de detenidos.

La operación en la que fue detenido Bojovic forma parte de un esfuerzo federal más amplio: según datos del DHS citados por Reuters, para el 19 de noviembre ya se habían detenido a más de 4.200 personas en el área de Chicago como parte de Midway Blitz.

¿Cuál es el estatus actual del oficial?

Tras recuperar su libertad y comprobar que continúa autorizado legalmente para trabajar, Bojovic ya se encuentra de nuevo en su puesto dentro del Departamento de Policía de Hanover Park. Su caso sigue siendo revisado en el sistema migratorio, pero por ahora desempeña sus funciones como antes de su detención.