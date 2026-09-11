En el Eldense esperan con ansias el anuncio de Lionel Messi como principal accionista

Josep Ferrando, entrenador interino del Eldense, club de la segunda categoría del fútbol español, reconoció en una rueda de prensa que la plantilla azulgrana está “expectante” ante la posible llegada de Lionel Messi como nuevo propietario del club.

El pasado martes se supo que el argentino ha alcanzado un principio de acuerdo los actuales propietarios del club alicantino, en la segunda categoría del fútbol español, para convertirse en el máximo accionista, según informaron a EFE fuentes cercanas a la operación.

Aún así, el técnico, que hasta el pasado domingo desempeñó funciones de asistente del destituido Claudio Barragán, aseguró que “hemos intentado aislarnos por completo para centrarnos en el partido con el Sporting de Gijón con el que tenemos un partido clave”.

Josep Ferrando, técnico interino del CD Eldense, sobre la posible compra del club por parte de Leo Messi:



“Es una noticia muy importante para la ciudad y el club. Estamos expectantes, no sabemos mucho más de lo que ha aparecido en prensa”.#CDEldense pic.twitter.com/rxAGw17rnH — Nando García (@NandoGarciia_) September 11, 2026

El preparador del Eldense señaló que “ojalá se pueda concretar la llegada de Messi. Es una noticia muy importante para Elda y para el Eldense y hay que estar orgullosos”.

En este sentido, Josep Ferrando admitió que “ha sido una semana especial y estamos expectantes y lo que tenga que venir sea a partir de un trabajo diario y sumar los tres puntos”.

También añadió sobre los motivos que han podido influir para que Messi se decante por el Eldense que “somos un club en crecimiento y es un orgullo que el mejor jugador del mundo esté interesado en comprar el club”.

? BREAKING: Lionel Messi becomes new owner of La Liga 2 side CD Eldense. ??



Messi buys 100% of the club’s currently established in La Liga 2 in Spain ? follows the investment made in Catalunya side UD Cornellá.



?? https://t.co/TQeEVFTS51 pic.twitter.com/jyhQIOXg9X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2026

Respecto a la destitución de Claudio Barragán, Josep Ferrando afirmó que “ha sido una decisión del club y tenemos que asumirla” y añadió que de cara al partido del próximo domingo en El Molinón con el Sporting “hay que aumentar el nivel competitivo como ya hicimos en el último partido con el Mallorca. No está Claudio, pero la línea de trabajo es la misma”.

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