El Pentágono solicita cerca de $55,000 millones de dólares para reforzar su ofensiva militar con drones

La experiencia adquirida durante la guerra entablada en contra de Irán, impulso al Pentágono a enfocarse en reforzar a la ofensiva militar del ejército estadounidense a través de programas de guerra cuyo soporte serán drones y sistemas autónomos, esto a partir de una solicitud cercana a $55,000 millones de dólares presentada en su presupuesto del año fiscal 2027.

Durante los dos meses que lleva el conflicto bélico con la República Islámica, las costosas defensas estadounidenses han demostrado ser vulnerables ante los repentinos ataques registrados por drones en algunas de sus bases militares segregadas por Medio Oriente.

Por ello, varios miembros de alto nivel en el Pentágono coincidieron en pasar de $225 millones de dólares solicitados el año anterior a $55,000 millones de dólares en el nuevo presupuesto dirigido a este tipo de tecnología más fácil de fabricar y con resultados más destructivos.

En caso de aprobarse la petición señalada, la oficina denominada Grupo de Guerra Autónoma de Defensa estaría a cargo de la adquisición, investigación, entrenamiento y mantenimiento de los drones.

El uso de drones en lugar de aviones y pilotos está cambiando las reglas de la guerra. (Crédito:

Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso vía AP)

Hasta el momento, los $1.5 mil millones de dólares pedidos por el Pentágono representan la mayor solicitud presentada en la historia moderna al ser 40% más elevada con respecto al año anterior.

El objetivo de las tropas estadounidenses a corto plazo consiste en desplegar un mayor número de sistemas de ataque y contrataque a un costo más barato.

Los drones pueden saturar las defensas de casi cualquier gobierno atacando desde múltiples direcciones a la vez haciendo muy complejo anticiparse sobre cuál será el punto que terminará siendo más vulnerable para defender.

Sin embargo, el presidente Donald Trump no ha quitado el dedo del renglón de casi a la par continuar ensamblando más buques de guerra para incrementar el tamaño de la armada estadounidense, el cual luce pequeño y rezagado frente al avance tecnológico de China, nación que, dicho sea de paso, también asume el liderazgo junto con Irán en cuanto a la fabricación de drones y programas para operarlos se refiere.

Aunque la deuda estadounidense no cesa, la prioridad de la actual administración federal se enfoca también en comenzar a fabricar la defensa antimisiles denominada por Trump como Cúpula Dorada, así que hay mucho por hacer si se autoriza el presupuesto señalado.

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