Ex general de alto rango despedido por Trump trabaja para una compañía de drones ligada a sus hijos

Charles Quinton Brown Jr., ex jefe del Estado Mayor Conjunto y quien fue el año pasado despedido por el presidente Donald Trump, ahora trabaja para una compañía dedicada a fabricar drones, en la cual Eric y Donald Trump Jr., hijos del magnate neoyorquino, forman parte como dueños parciales.

El exmilitar de 64 años ahora funge como ejecutivo residente y asesor senior de Powerus, firma tecnológica orientada al ensamble y comercialización de sistemas de drones autónomos para uso militar y comercial cuya sede se encuentra en Florida.

Mediante un comunicado de la compañía se menciona el rol que desempeñará CQ Brown Jr. al incorporarse.

“Brindará asesoría sobre estrategia de defensa, despliegue de sistemas autónomos y alianzas de seguridad nacional.

Su misión consiste en posicionar a la empresa a la vanguardia del liderazgo estadounidense en autonomía habilitada por IA y capacidades modernas en el campo de batalla”, señala la misiva.

Charles Quinton Brown Jr. mantuvo una relación muy cercana con el expresidente Joe Biden. (Crédito: Andrew Harnik / AP)

De esta manera, el destino del militar volverá a depender de la familia Trump luego de que hace unos meses fue reemplazado por el mandatario de 79 años, quien designó al general Dan Caine para ocupar su puesto.

“A lo largo de mi trayectoria profesional, he visto cómo el ritmo del cambio tecnológico determina quién lidera y quién se queda atrás. Las empresas que definirán el futuro de la defensa estadounidense son las que están desarrollando capacidades reales ahora mismo, sin esperar autorización.

Powerus está haciendo precisamente eso. Me uno a la compañía porque acelerar el cambio para impulsar los sistemas autónomos estadounidenses no es una opción, sino una necesidad”, indicó en el mismo comunicado el ex general originario de San Antonio, Texas.

Cabe señalar que la compañía en cuestión fue cofundada por veteranos de operaciones especiales del ejército estadounidense y eso le ha permitido competir por contratos con el Pentágono.

Es de llamar la atención que, en su momento, Pete Hegseth, secretario de Defensa, respaldó la decisión de reemplazar a CQ Brown Jr. al considerarlo un militar cuyo perfil no se ajustaba al cargo de jefe del Esta

“No era el hombre adecuado en ese momento”, expresó en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

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