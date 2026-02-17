Hijo de Trump invierte en empresa israelí de drones que tiene contratos con el Pentágono

Eric Trump, el hijo del presidente, vuelve a colocar a la familia en el centro del debate público. Eric anunció su inversión en una fusión valorada en $1,500 millones de dólares entre el fabricante israelí de drones Xtend y la constructora estadounidense JFB Construction Holdings, una operación que busca fortalecer la producción tecnológica en territorio estadounidense y abrir paso a una eventual salida a bolsa.

La transacción, dada a conocer mediante un comunicado corporativo, combina la plataforma tecnológica y capacidades de inteligencia artificial de Xtend con la experiencia en infraestructura y desarrollo inmobiliario de JFB, empresa con sede en Florida que ha levantado complejos comerciales y residenciales en varios estados.

“Estoy increíblemente orgulloso de invertir en empresas en las que creo. Los drones son claramente la tendencia del futuro”, declaró Eric Trump, subrayando el potencial que ve en la firma israelí.

🚨 Eric Trump is pouring money into a sector that is a growing focus of the Pentagon his father oversees: drones.



The president’s son is investing in the Israeli drone maker Xtend as part of a $1.5 billion deal to take the company public through a merger with a small Florida… pic.twitter.com/qm8ABhvy2q — Global News & Geopolitics 🌍 (@GlobalNewsGeo) February 18, 2026

Contratos con el Departamento de Defensa

Xtend no es un actor desconocido para Washington. La compañía ha obtenido contratos con el Departamento de Defensa, incluido un acuerdo anunciado en noviembre pasado cuyo monto no fue revelado públicamente. En diciembre de 2024, la firma aseguró otro contrato por $8.8 millones de dólares con el Pentágono.

Este mismo mes, la empresa fue seleccionada entre 25 compañías para integrarse al Programa de Dominio de Drones del Departamento de Defensa, una iniciativa diseñada para acelerar la adquisición de drones de bajo costo y despliegue masivo.

La compañía israelí promociona sus sistemas como drones de “bajo coste por derribo”, destacando su eficiencia operativa en escenarios de combate. De acuerdo con reportes periodísticos internacionales, sus dispositivos han sido utilizados por el Ejército israelí en operaciones en Gaza, incluyendo tareas de reconocimiento y mapeo de túneles subterráneos.

De concretarse la fusión, Xtend combinaría su tecnología con la infraestructura de JFB, cuyo portafolio incluye desarrollos comerciales, comunidades multifamiliares y proyectos hoteleros en Florida y otros estados. La empresa sostuvo que la operación permitirá posicionar a la nueva entidad para competir por más contratos federales y eventualmente cotizar en los mercados públicos estadounidenses.

Today we reached an incredible milestone for American Bitcoin — Crossing 6,000 BTC in under 6 months since our Nasdaq debut!



Today is a testament to @ABTC execution which has build one of the fastest-growing Public Bitcoin reserves in the world, outpacing many established… pic.twitter.com/JNjYZfeajL — Eric Trump (@EricTrump) February 17, 2026

Renovadas críticas por posibles conflictos de interés

La inversión ha generado cuestionamientos inmediatos entre expertos en ética gubernamental y organizaciones de vigilancia. Señalan que la participación de un hijo del presidente en una empresa con contratos activos —y aspiraciones de ampliarlos— con el Gobierno federal podría plantear conflictos de interés durante el segundo mandato de Trump.

Analistas recuerdan que, históricamente, los presidentes han procurado evitar incluso la apariencia de beneficio personal o familiar derivado del cargo. En este caso, sostienen, la cercanía entre negocios privados y contratos de defensa intensifica el escrutinio público.

Las críticas se suman a otras controversias relacionadas con los negocios de la familia presidencial mientras el mandatario permanece en funciones. Aunque no se ha presentado evidencia de irregularidades legales, expertos advierten que la percepción pública es un factor clave en la confianza institucional.

Por ahora, ni la Casa Blanca ni representantes de la Organización Trump han emitido comentarios adicionales sobre la operación. Mientras tanto, la fusión entre Xtend y JFB avanza como una de las apuestas empresariales más relevantes vinculadas al entorno familiar del presidente, en un sector estratégico que combina tecnología, defensa y capital privado en plena expansión.

Sigue leyendo: