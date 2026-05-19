OTAN asegura que retirada de 5,000 soldados de EEUU en Europa no debilita capacidad de defensa

Los jefes militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aseguraron este martes que la retirada de 5,000 soldados estadounidenses de Europa no comprometerá la capacidad de defensa ni de disuasión de la alianza militar, en medio de una reorganización estratégica impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Durante una reunión del Comité Militar de la OTAN en Bruselas, el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, afirmó que la decisión de Washington de retirar una brigada blindada desplegada en Alemania “no afecta a la viabilidad de los planes regionales” de la organización.

“El fortalecimiento del pilar europeo de la alianza permite a Estados Unidos reducir gradualmente su presencia militar y concentrarse en capacidades críticas que los aliados aún no pueden proporcionar”, explicó Grynkewich.

La salida de tropas fue revelada el pasado 1 de mayo y contempla la retirada de aproximadamente 5,000 efectivos estacionados en Alemania, incluidos elementos de una brigada blindada y un batallón de fuego de largo alcance cuyo despliegue finalmente no se concretará.

La decisión forma parte de la nueva Estrategia de Defensa Nacional impulsada por Trump, enfocada en redistribuir recursos militares estadounidenses hacia otras prioridades globales, particularmente en el Indo-Pacífico y frente al ascenso militar de China.

La medida también fue interpretada políticamente como una respuesta a las tensiones entre Trump y el canciller alemán, Friedrich Merz, quien semanas atrás criticó duramente al mandatario estadounidense tras las negociaciones con Irán. Medios alemanes y estadounidenses señalaron que Trump consideró las declaraciones de Merz como una “falta de respeto” hacia Washington.

Pese al repliegue estadounidense, la OTAN insistió en que Europa ha incrementado significativamente sus capacidades militares desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Grynkewich destacó que países como Polonia, Estonia, Letonia y Lituania han aumentado de manera sustancial su gasto en defensa y sus capacidades terrestres.

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