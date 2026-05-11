Pete Hegseth intensifica choque con Mark Kelly y ordena nueva investigación

La confrontación entre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el senador demócrata por Arizona, Mark Kelly, escaló este fin de semana luego de que el jefe del Pentágono ordenara abrir una segunda investigación contra el legislador por supuestamente divulgar información clasificada relacionada con el arsenal militar estadounidense y la guerra contra Irán.

La nueva disputa se produjo después de que Kelly apareciera en el programa “Face the Nation” de CBS, donde expresó preocupación por el desgaste de las reservas de armamento avanzado utilizadas por Estados Unidos durante la campaña militar contra Irán. El senador afirmó que el uso intensivo de misiles Tomahawk, interceptores Patriot y otros sistemas estratégicos podría afectar la capacidad militar del país ante un eventual conflicto con China.

Hegseth reaccionó rápidamente a través de redes sociales, acusando a Kelly de hablar públicamente sobre una sesión informativa clasificada recibida en el Pentágono.

“El ‘capitán’ Mark Kelly vuelve a las andadas. Ahora está hablando por televisión sobre una sesión informativa clasificada del Pentágono. ¿Violó su juramento… otra vez?”, escribió el funcionario, quien además anunció que los abogados del Departamento de Defensa revisarán el caso.

Kelly respondió casi de inmediato y negó haber revelado información reservada. El senador sostuvo que los datos mencionados en televisión provinieron de una audiencia pública del Comité de Servicios Armados del Senado celebrada días antes, en la que el propio Hegseth reconoció que podrían pasar “años” antes de que Estados Unidos recupere plenamente sus inventarios de armamento avanzado.

“El secretario dijo eso públicamente ante el Senado. No es información clasificada”, respondió Kelly, quien además cuestionó el costo militar y estratégico de la guerra impulsada por la administración de Donald Trump.

We had this conversation in a public hearing a week ago and you said it would take “years” to replenish some of these stockpiles. That’s not classified, it’s a quote from you. This war is coming at a serious cost and you and the president still haven’t explained to the American… https://t.co/q3wX9AjRzO pic.twitter.com/5q7Gg81Xtg — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) May 11, 2026

Tensiones políticas y militares aumentan en Washington

El nuevo enfrentamiento profundiza una relación ya deteriorada entre ambos funcionarios. Kelly, ex piloto de combate de la Marina y ex astronauta de la NASA, ha sido uno de los críticos más constantes de Hegseth desde que el ex comentarista de Fox News asumió el control del Pentágono.

Durante meses, el senador ha cuestionado la experiencia y preparación del secretario de Defensa para dirigir las Fuerzas Armadas estadounidenses, especialmente en medio de la expansión del conflicto en Medio Oriente.

Por su parte, Hegseth y aliados cercanos a Trump han acusado a Kelly de promover insubordinación dentro del ejército. La controversia comenzó en noviembre pasado, cuando Kelly y otros legisladores demócratas participaron en un video dirigido a militares estadounidenses recordándoles que las tropas no están obligadas a obedecer órdenes ilegales.

Trump calificó entonces ese mensaje como “sedicioso”, mientras sectores conservadores exigieron sanciones contra el senador de Arizona. El Pentágono abrió posteriormente una investigación administrativa que incluyó amenazas de reducir el rango militar retirado de Kelly y afectar su pensión como capitán de la Marina.

Actualmente, ese caso continúa en tribunales federales luego de que Kelly demandara al Departamento de Defensa por considerar que las medidas representan represalias políticas e inconstitucionales.

“Captain” Mark Kelly strikes again.



Now he’s blabbing on TV (falsely & dumbly) about a *CLASSIFIED* Pentagon briefing he received.



Did he violate his oath…again? @DeptofWar legal counsel will review. https://t.co/mPBZHxZqpr — Pete Hegseth (@PeteHegseth) May 10, 2026

Preocupa agotamiento de armas tras guerra con Irán

Las declaraciones de Kelly también reactivaron el debate sobre el impacto que la guerra con Irán ha tenido en las reservas estratégicas estadounidenses.

Durante una audiencia pública celebrada el 30 de abril, el senador advirtió que el Pentágono ha utilizado cantidades masivas de misiles Patriot y otras municiones avanzadas durante los bombardeos y operaciones defensivas en Medio Oriente.

Kelly señaló que reconstruir esos arsenales tomará tiempo debido a la limitada capacidad de producción industrial de Estados Unidos. Hegseth coincidió entonces en que la reposición tardaría años, aunque aseguró que la administración Trump ya trabaja en ampliar fábricas y acelerar la manufactura militar.

Informes recientes del Center for Strategic and International Studies y reportes publicados por medios estadounidenses han advertido sobre la reducción significativa de misiles de precisión, interceptores Patriot y sistemas THAAD tras meses de operaciones militares contra Irán.

La disputa ocurre además en un momento delicado para el Partido Demócrata, donde Kelly comienza a ser mencionado como una posible figura presidencial rumbo a las elecciones de 2028, mientras la Casa Blanca endurece su discurso de seguridad nacional y mantiene abiertas investigaciones contra críticos de la estrategia militar de Trump.

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