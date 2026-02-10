Gran jurado frena acusación de Trump por sedición contra senadores demócratas

Un gran jurado federal en Washington, DC, se negó a presentar cargos por conspiración sediciosa contra los senadores demócratas Mark Kelly (Arizona) y Elissa Slotkin (Michigan), en un caso impulsado tras críticas del presidente Donald Trump por un video sobre “órdenes ilegales”.

De acuerdo con The New York Times, la decisión representa un revés para los intentos de la administración Trump de lograr una acusación formal contra seis legisladores demócratas vinculados al video.

El video que desató la polémica

El caso se originó por un video publicado por Kelly, Slotkin y otros legisladores, en el que instaban a miembros de las fuerzas armadas y de la comunidad de inteligencia a no acatar órdenes ilegales. Los demócratas, varios de ellos con experiencia militar o en inteligencia, señalaron que su mensaje se limitaba a citar la ley y defender el cumplimiento del marco legal.

Trump calificó el contenido como “comportamiento sedicioso” y criticó duramente a los legisladores. Incluso afirmó que sus comunicaciones con personal militar podrían tener consecuencias graves, como la muerte, aunque posteriormente aclaró en una entrevista radial con Brian Kilmeade que no estaba amenazando de muerte a los senadores, pero que consideraba que estaban “en serios problemas”.

Denuncian presión política en la investigación

En su cuenta de X, Elissa Slotkin aseguró que la fiscal federal Jeanine Pirro intentó persuadir al gran jurado para presentar cargos en su contra por el video de 90 segundos. Según la senadora, la acción habría respondido a presiones del presidente Trump.

Slotkin celebró la decisión del gran jurado y afirmó que esta “defiende el estado de derecho” y debería poner fin a lo que calificó como una investigación politizada.

Today, U.S. Attorney Jeanine Pirro attempted to persuade a Grand Jury to indict me. This was in response to me organizing a 90-second video that simply quoted the law. Pirro did this at the direction of President Trump, who said repeatedly that I should be investigated, arrested,… — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) February 11, 2026

En tanto, el senador Mark Kelly acusó a Trump de incurrir en un “abuso de poder indignante” y de intentar silenciar voces disidentes dentro del país.

Además, aseguró que las acciones en su contra escalaron desde la censura y amenazas de degradación por parte del secretario de Defensa.

This is an outrageous abuse of power by Donald Trump and his lackies. It wasn’t enough for Pete Hegseth to censure me and threaten to demote me, now it appears they tried to have me charged with a crime — all because of something I said that they didn’t like. That’s not the way… https://t.co/sXFN3j5Oww — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) February 11, 2026

Sigue leyendo:

•Mark Kelly acusa a Trump de desatar campaña de acoso contra él y su esposa

• La demócrata Elissa Slotkin acusa a la administración Trump de intentar intimidarla

• La demócrata Elissa Slotkin recibe una amenaza de bomba tras instar a los militares a insubordinarse