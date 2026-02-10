Gran jurado frena acusación de Trump por sedición contra senadores demócratas
Un gran jurado se negó a acusar a Mark Kelly y Elissa Slotkin por un video que el presidente calificó de sedicioso
Un gran jurado federal en Washington, DC, se negó a presentar cargos por conspiración sediciosa contra los senadores demócratas Mark Kelly (Arizona) y Elissa Slotkin (Michigan), en un caso impulsado tras críticas del presidente Donald Trump por un video sobre “órdenes ilegales”.
De acuerdo con The New York Times, la decisión representa un revés para los intentos de la administración Trump de lograr una acusación formal contra seis legisladores demócratas vinculados al video.
El video que desató la polémica
El caso se originó por un video publicado por Kelly, Slotkin y otros legisladores, en el que instaban a miembros de las fuerzas armadas y de la comunidad de inteligencia a no acatar órdenes ilegales. Los demócratas, varios de ellos con experiencia militar o en inteligencia, señalaron que su mensaje se limitaba a citar la ley y defender el cumplimiento del marco legal.
Trump calificó el contenido como “comportamiento sedicioso” y criticó duramente a los legisladores. Incluso afirmó que sus comunicaciones con personal militar podrían tener consecuencias graves, como la muerte, aunque posteriormente aclaró en una entrevista radial con Brian Kilmeade que no estaba amenazando de muerte a los senadores, pero que consideraba que estaban “en serios problemas”.
Denuncian presión política en la investigación
En su cuenta de X, Elissa Slotkin aseguró que la fiscal federal Jeanine Pirro intentó persuadir al gran jurado para presentar cargos en su contra por el video de 90 segundos. Según la senadora, la acción habría respondido a presiones del presidente Trump.
Slotkin celebró la decisión del gran jurado y afirmó que esta “defiende el estado de derecho” y debería poner fin a lo que calificó como una investigación politizada.
En tanto, el senador Mark Kelly acusó a Trump de incurrir en un “abuso de poder indignante” y de intentar silenciar voces disidentes dentro del país.
Además, aseguró que las acciones en su contra escalaron desde la censura y amenazas de degradación por parte del secretario de Defensa.
