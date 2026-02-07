La demócrata Elissa Slotkin acusa a la administración Trump de intentar intimidarla

Elissa Slotkin, senadora por Michigan, expuso que la administración Trump está tratando de intimidarla por haber sido una de los seis demócratas que aparecieron en un video donde instaron a los miembros del servicio y a los funcionarios de inteligencia a desobedecer las “órdenes ilegales” provenientes de Washington.

En noviembre del año pasado, la neoyorquina, quien en su momento trabajó para la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como el también senador Mark Kelly, junto los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan —todos ellos de extracción demócrata y que en algún momento sirvieron a las fuerzas armadas—, difundieron un video en redes sociales donde aparecían leyendo de manera intercalada y colectiva un texto donde le hacían hincapié a la milicia sobre la facultad que tienen sus integrantes de negarse a cumplir “órdenes ilegales”.

“En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de nuestro propio país. Nuestras leyes son claras. Pueden rechazar órdenes ilegales. Deben rechazar órdenes ilegales.

Nadie tiene que cumplir órdenes que violen la ley o nuestra Constitución. Sabemos que es duro y que es un momento difícil para ser funcionario público, pero tanto si prestan servicio en la CIA, el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, su vigilancia es fundamental. Y sepan que les respaldamos, porque ahora, más que nunca, el pueblo estadounidense les necesita. Necesitamos que defiendan nuestras leyes, nuestra Constitución y lo que somos como estadounidenses. No abandonen el barco”, señalaba parte del mensaje.

Antes de llegar al Senado, la demócrata Elissa Slotkin trabajó como analista para la CIA. (Crédito: Paul Sancya / AP)

La grabación le causó un profundo desagrado al presidente Donald Trump y en un arrebato acusó a todos ellos de “COMPORTAMIENTO SEDICIARIO AL MÁS ALTO NIVEL”.

“Cada uno de estos traidores a nuestra patria debe ser ARRESTADO Y JURADO. No podemos permitir que sus palabras queden impunes. Hay que dar ejemplo. ¿¡ENCARCELARLOS!?”, escribió en la plataforma Truth Social.

A casi tres meses de dicho incidente, mediante una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Elissa Slotkin afirmó no estar dispuesta a acudir al Departamento de Justicia para responder por el controversial video.

“El FBI y el Departamento de Justicia abrieron una investigación sobre mí en respuesta a los tuits del presidente, pero en este momento, no voy a sentarme para esta investigación. No voy a legitimar sus acciones. El video que grabamos era público. He hablado mucho al respecto desde entonces, incluso ahora, y nuestra constitución es clarísima en cuanto a la libertad de expresión, algo por lo que vale la pena luchar”, escribió.

Horas después, durante una entrevista concedida al canal de televisión MS NOW, la senadora por Michigan también mencionó que desde Washington están tratando de silenciarla.

“Realmente están usando esta intimidación legal, intimidación física también, pero intimidación legal para encubrirte y hacer que te calles”, subrayó.

