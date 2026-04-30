El demócrata Seth Moulton culpa a Pete Hegseth, secretario de Defensa, de “crímenes de guerra”

Seth Moulton, representante por Massachusetts, señaló a Pete Hegseth, secretario de Defensa, como responsable de permitir “crímenes de guerra” durante los ataques orquestados desde hace meses por la armada estadounidense hacia embarcaciones presuntamente tripuladas por narcotraficantes en el Caribe.

Las acciones militares señaladas iniciaron desde principios de septiembre y se han prolongado más de medio año, causando la muerte de al menos 186 personas.

Aunque el titular del Departamento de Defensa (DoD) afirma que su ofensiva está justificada al evitar el traslado de drogas hacia territorio estadounidense y así reducir la posibilidad de que más personas se sean presa de las adicciones, todavía no ha presentado los elementos necesarios para probar que las personas quienes iban a bordo de las embarcaciones atacadas estuvieran vinculadas al tráfico ilegal de estupefacientes.

Durante una entrevista concedida al programa “Erin Burnett OutFront”, el cual transmite la cadena de noticias CNN, Seth Moulton señaló que Pete Hegseth a incurrido en graves violaciones a las leyes.

“Es evidente que él está detrás de la operación para atacar a todos estos barcos en el Caribe, cuando no está nada claro que tengamos confirmación de que estos supuestos narcoterroristas —un término que la administración inventó para justificar esta acción— estén siquiera a bordo. De hecho, hay muchas pruebas de que se trata simplemente de pescadores que buscan trabajo, que manejan estos barcos y tratan de alimentar a sus familias. La prensa ha informado sobre algunas de estas personas que han muerto y que claramente no son criminales de guerra”, expuso.

La gestión de Pete Hegseth como secretario de Defensa continúa generando controversia. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

El físico de 47 años encargado de representar al 6 distrito de Massachusetts mencionó la existencia de algunos informes donde se indica cómo Hegseth quería asegurarse de que nadie sobreviviera y por ello ordenó rematar a cualquier sobreviviente de los ataques, lo cual le implicaría una penalidad mayor.

“Y además de eso, tuvimos un ataque donde se produjo un doble disparo, simplemente para matar a los supervivientes que se aferraban a los restos. Sabes, es interesante, Erin, otra analogía histórica: en la Segunda Guerra Mundial, los Aliados juzgaron a capitanes de submarinos nazis por hacer exactamente lo mismo. ¿Y adivina cuál fue la conclusión? Fueron ejecutados. Escucha eso, señor secretario”, enfatizó.

Sigue leyendo:

• EE.UU. ataca una nueva embarcación en el Pacífico y deja dos muertos

• Tres muertos deja ataque de EE.UU. a lancha en el Caribe presuntamente relacionada con el narcotráfico.

• EE.UU. mató a 14 personas en 5 ataques a presuntas embarcaciones con droga en menos de una semana