EE.UU. abatió a 14 personas en 5 ataques a presuntas embarcaciones con droga en menos de una semana

Tres personas murieron el miércoles en otro ataque estadounidense contra una supuesta embarcación que transportaba drogas en el Pacífico oriental, informó el Pentágono.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), que supervisa las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica, indicó en una publicación en redes sociales que el “ataque cinético letal” en el Pacífico oriental tuvo como objetivo “una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas” y causó la muerte de “tres narcoterroristas”.

El martes, un ataque similar de Estados Unidos contra una supuesta embarcación de narcotraficantes en el Pacífico oriental dejó cuatro muertos, mientras que otro ataque el lunes dejó dos muertos, informó el SOUTHCOM.

Dos ataques más ejecutados el sábado contra dos embarcaciones distintas dejaron cinco muertos y un sobreviviente. La Guardia Costera de Estados Unidos ha suspendido la búsqueda del sobreviviente.

On April 15, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/EaGDMHmpan — U.S. Southern Command (@Southcom) April 16, 2026

El ataque del miércoles eleva el número de muertos a al menos 178 desde que comenzaron las operaciones en el Pacífico oriental y el Caribe a principios de septiembre. Al menos 53 embarcaciones han sido blanco de ataques.

El presidente Trump ha declarado que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de Latinoamérica y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis fatales que cobran vidas estadounidenses.

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques a las embarcaciones, así como su efectividad, en parte porque el fentanilo responsable de muchas sobredosis fatales suele ser traficado a Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con productos químicos importados de China e India.

Human Rights Watch ha declarado que los ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales ilegales”, mientras que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha calificado las afirmaciones del gobierno de Trump contra las embarcaciones atacadas como “acusaciones infundadas y alarmistas”.

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