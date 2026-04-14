EE.UU. abate a dos hombres en otro ataque a una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico

El ejército estadounidense informó de la muerte de dos personas en un ataque contra una presunta embarcación de narcotráfico en el Pacífico oriental, elevando el número de muertos a al menos 170 desde que comenzaron los ataques en septiembre pasado.

El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las fuerzas de Washington en la región, publicó en X que “la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.

“Dos narcoterroristas varones murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, indicaba la publicación.

CBS News contactó al Comando Sur de Estados Unidos para obtener pruebas de las operaciones de narcotráfico de la embarcación.

Un portavoz respondió que se basan en “un riguroso proceso de recopilación y análisis de inteligencia, que puede incluir inteligencia de múltiples fuentes, vigilancia y reconocimiento para confirmar la actividad ilícita” antes de cualquier operación.

Applying total systemic friction on the cartels. On April 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the… pic.twitter.com/zZQKEPiSoI — U.S. Southern Command (@Southcom) April 13, 2026

“En este caso, la embarcación en cuestión fue identificada mediante esfuerzos coordinados de inteligencia como operando a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico y se determinó que participaba en actividades consistentes con operaciones de narcotráfico“, dijo el portavoz, y agregó: “Por razones de seguridad operativa, no podemos revelar fuentes ni métodos específicos”.

El último ataque se produce dos días después de que ataques militares estadounidenses causaran la muerte de cinco personas en dos embarcaciones, también en el Pacífico oriental. Una persona sobrevivió a esos ataques, según informó el Comando Sur de Estados Unidos.

En al menos seis casos, personas han sobrevivido a los ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, lo que ha impulsado esfuerzos para encontrarlas y rescatarlas en la mayoría de los casos. Las autoridades han suspendido varias de esas búsquedas, aunque en una operación de octubre, dos sobrevivientes fueron recogidos por un helicóptero de la Armada y repatriados a sus países de origen, Ecuador y Colombia.

El manejo de los sobrevivientes por parte de las fuerzas armadas ha sido objeto de un intenso escrutinio. Durante el primer ataque marítimo del 2 de septiembre, dos personas sobrevivieron al ataque inicial, pero murieron en un segundo ataque, lo que provocó acusaciones de que este último podría constituir un crimen de guerra.

Legisladores demócratas que vieron un video de la operación del 2 de septiembre criticaron duramente el ataque. El Departamento de Defensa y varios republicanos del Congreso insistieron en que los sobrevivientes podrían haber seguido luchando, justificando así el segundo ataque.

La administración Trump ha estado atacando a supuestos “narcoterroristas” que operan en América Latina, calificando a los presuntos narcotraficantes como “combatientes ilegales” y declarando ante el Congreso que Estados Unidos está inmerso en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles.

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