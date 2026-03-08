EE.UU. mata a seis personas en otro ataque a lancha en el Pacífico presuntamente vinculada al narcotráfico

El ejército de Estados Unidos informó que seis hombres murieron durante un ataque contra una embarcación sospechosa de participar en tráfico de drogas en el Pacífico oriental, en el marco de la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump para combatir a los cárteles en la región.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó sobre un “ataque cinético letal” en aguas del Océano Pacífico Oriental, que resultó en la muerte de seis hombres a bordo de una pequeña embarcación sospechosa de transportar estupefacientes, que operaba en rutas conocidas de contrabando.

Según el reporte militar, la embarcación estaba vinculada a organizaciones que Washington considera terroristas y dedicadas al narcotráfico. Las autoridades indicaron que los seis hombres que viajaban a bordo murieron durante la acción y que no se reportaron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

On March 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/hIXMDeDKK5 — U.S. Southern Command (@Southcom) March 9, 2026

El comando militar difundió en redes sociales un video en el que se observa cómo la pequeña embarcación explota mientras permanece a la deriva en el mar. Sin embargo, el Pentágono no presentó pruebas adicionales que confirmen que el barco transportaba drogas en el momento del ataque.

Con esta operación, el número de personas fallecidas en ataques similares asciende a al menos 157 desde septiembre pasado, cuando la administración Trump comenzó a lanzar ofensivas contra embarcaciones sospechosas en el Pacífico oriental y el mar Caribe.

Estrategia contra los “narcoterroristas”

El presidente Trump ha justificado estas acciones bajo la premisa de que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles latinoamericanos. Apenas el sábado pasado, el mandatario se reunió en Miami con líderes de la región para consolidar la iniciativa “Escudo de las Américas”, una coalición militar diseñada para aplastar a las pandillas y grupos del crimen organizado que calificó como una “amenaza inaceptable”.

Durante una reciente reunión con líderes latinoamericanos, el mandatario instó a los gobiernos de la región a sumarse a una estrategia militar conjunta contra las organizaciones criminales transnacionales.

Como parte de esa cooperación, fuerzas de Ecuador y Estados Unidos realizaron recientemente ejercicios y operaciones conjuntas dirigidas a combatir el crimen organizado.

No obstante, las acciones militares en altamar han generado fuertes críticas de legisladores demócratas, organizaciones civiles y expertos legales, quienes cuestionan la legalidad de estos ataques y advierten sobre posibles violaciones al derecho internacional.

Los críticos también señalan que gran parte del fentanilo responsable de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos, presuntamente suele ingresar por tierra desde México, lo que pone en duda la efectividad de estas operaciones navales para frenar el tráfico de drogas.

