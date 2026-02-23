Tres muertos en nuevo ataque de EE.UU. contra presunta narcolancha en el Caribe

Las autoridades militares estadounidenses anunciaron este lunes un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada con narcotráfico en el mar Caribe en el marco de la llamada operación Lanza del Sur, en la que ya se han realizado múltiples bombardeos a embarcaciones sospechosas desde septiembre de 2025.

Según el Comando Sur de Estados Unidos, durante la acción se llevó a cabo un “ataque letal cinético” dirigido por el general Francis L. Donovan contra una lancha que, según inteligencia, transitaba por rutas de narcotráfico y estaba involucrada en operaciones ilícitas. Tres hombres descritos por el Comando Sur como supuestos “narcoterroristas” murieron en el bombardeo, y ninguna fuerza estadounidense resultó herida.

On Feb. 23, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/XUHImPAZik — U.S. Southern Command (@Southcom) February 23, 2026

Parte de ofensiva más amplia contra el narcotráfico

El organismo militar indicó que el ataque forma parte de una campaña más amplia que ha bombardeado más de 40 embarcaciones sospechosas en rutas del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Con este ataque suman al menos 44 operaciones de este tipo y alrededor de 150 personas muertas desde que comenzaron estas ofensivas en 2025, según recuentos de la prensa estadounidense.

La operación Lanza del Sur ha incluido acciones tanto en el Caribe como en el océano Pacífico, con ataques recientes que también causaron varias muertes la semana pasada, en un operativo que en total dejó 11 muertos, el mayor ataque simultáneo desde que comenzó la ofensiva.

Aunque el gobierno de Donald Trump ha defendido estas acciones argumentando que se trata de un “conflicto armado” con carteles y organizaciones designadas como terroristas, la operación ha generado voces de rechazo.

Organizaciones civiles, algunos legisladores demócratas y republicanos han señalado que estos ataques podrían ser ilegales y violar el derecho internacional, al tratarse de acciones militares contra presuntos narcotraficantes sin proceso judicial.

