Ataque militar de EE.UU. a una embarcación deja 3 muertos y es el segundo caso esta semana

El ejército estadounidense lanzó un ataque contra un supuesto barco de narcotráfico en el Pacífico oriental el viernes, matando a tres hombres en su segundo ataque esta semana.

“Inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, declaró el Comando Sur de EE.UU., que supervisa las operaciones en América Latina y el Caribe.

Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida, según el Comando Sur, ahora dirigido por el general Francis Donovan.

El ataque del viernes elevó a al menos 148 el número total de muertos en ataques estadounidenses contra presuntos barcos de narcotráfico desde septiembre. A principios de esta semana, otro ataque militar estadounidense mató a 11 personas, convirtiéndolo en uno de los ataques más mortíferos del año.

Un video de 16 segundos publicado por el Comando Sur el viernes muestra un solo ataque contra el barco, que posteriormente estalló en llamas.

On Feb. 20, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known…

El ataque forma parte del aumento de fuerzas estadounidenses en la región por parte de la administración Trump para supuestamente interceptar a narcotraficantes.

La legalidad de estos ataques ha sido una preocupación creciente para legisladores y expertos legales, y algunos argumentan que el Pentágono está llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales y ejerciendo “abuso de poder con consecuencias de vida o muerte”.

“Según el derecho estadounidense e internacional, es flagrantemente ilegal utilizar a las fuerzas armadas para matar a civiles sospechosos únicamente de delitos”, afirma una declaración de diciembre de Jeffrey Stein, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), y Christopher Anders, director de la División de Democracia y Tecnología de la ACLU.

“Los civiles, incluidos los sospechosos de tráfico de drogas, no son objetivos legales. El hecho de que la administración Trump diga que estos ataques están firmemente fundamentados en la ley no significa que sea cierto”.

Donovan asumió el mando del Comando Sur de EE.UU. tras la abrupta jubilación del almirante Alvin Holsey, supuestamente por desacuerdos sobre la política de ataques.

