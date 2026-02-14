Nuevo ataque de EE.UU. a una embarcación en el Caribe deja tres personas muertas

El Comando Sur informó en una publicación en X que la “Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear” llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas.

Indicó que “la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico”.

“Tres narcoterroristas murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, indicó la publicación.

Estados Unidos no ha aportado pruebas que respalden sus acusaciones sobre la embarcación, los pasajeros, la carga ni el número de fallecidos.

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026

Este último ataque se produce después de que Estados Unidos atacara el lunes una embarcación que también presuntamente transportaba drogas en el Pacífico oriental, donde murieron dos personas y un sobreviviente.

Estados Unidos reanudó los ataques contra embarcaciones a finales de enero, tras haber disminuido en gran medida los ataques en la región tras el arresto y destitución del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero.

Maduro se encuentra detenido en una cárcel de Nueva York por cargos que incluyen conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína. Se ha declarado no culpable de todos los cargos.

El gobierno de Trump ha defendido rotundamente los ataques, argumentando que son necesarios para impedir la entrada de drogas ilegales a Estados Unidos. Desde que comenzaron los ataques en septiembre, se han producido al menos 37 ataques que han causado la muerte de 120 personas, excluyendo el de esta noche, según el Departamento de Defensa.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se reunió con el presidente Donald Trump la semana pasada tras denunciar reiteradamente los ataques de Estados Unidos en la región y compararlos con crímenes de guerra.

