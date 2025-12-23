EE.UU. realiza nuevo ataque a una embarcación en el Pacífico Oriental

El ejército estadounidense afirmó haber atacado otro buque que presuntamente transportaba drogas en el Pacífico oriental, causando la muerte de una persona, como parte de una campaña de ataques a embarcaciones cerca de Latinoamérica que ya lleva meses.

El ejército ha atacado al menos 29 supuestos botes narcotraficantes desde principios de septiembre, con un saldo de 105 muertos, según informó CBS News. El presidente Trump ha argumentado que los ataques a embarcaciones han sido eficaces para combatir el narcotráfico en el Pacífico oriental y el mar Caribe, pero sus críticos han cuestionado la autoridad legal del presidente para llevarlos a cabo.

El ataque de este lunes tuvo como objetivo un buque en aguas internacionales que “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico”, según informó el Comando Sur de EE.UU. en una publicación en X.

El ejército indicó que el barco era operado por una organización terrorista designada; no especificó la organización, pero la administración Trump ha clasificado a varios cárteles de la droga latinoamericanos como grupos terroristas.

“El 22 de diciembre, bajo la dirección de @SecWar Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque de bajo perfil operado por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, escribió SOUTHCOM en X.

On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR — U.S. Southern Command (@Southcom) December 23, 2025

El ejército calificó el objetivo de la operación como un “buque de bajo perfil”. Los grupos narcotraficantes han sido acusados ​​desde hace tiempo de utilizar submarinos y embarcaciones semisumergibles de bajo perfil para transportar drogas en ciertos casos. En octubre, Trump anunció un ataque contra un supuesto submarino narcotraficante en el Caribe, que dejó dos muertos y dos sobrevivientes que fueron repatriados a sus países de origen.

El ejército comenzó a realizar ataques con embarcaciones el 2 de septiembre, como parte de una campaña más amplia de refuerzo militar y antinarcóticos cerca de Latinoamérica. El gobierno ha justificado los ataques argumentando que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles.

Los ataques han generado rechazo por parte de los demócratas del Congreso y algunos republicanos, quienes argumentan que las operaciones no han sido autorizadas por el Congreso y que el gobierno no ha aportado pruebas suficientes de que las embarcaciones transportaran drogas. Los gobiernos de Colombia y Venezuela también han criticado los ataques.

Mientras tanto, el gobierno de Trump ha aumentado la presión sobre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusándolo de colaborar con los cárteles de la droga.

