El primer ataque en el Caribe fue mediante un avión secreto con apariencia civil del Pentágono, según NYT

El ejército estadounidense utilizó una aeronave secreta, pintada para simular una aeronave civil, a fin de llevar a cabo su primer ataque contra un presunto barco cargado de drogas en el Caribe el pasado septiembre.

La aeronave involucrada en el ataque, según informaron a The New York Times funcionarios informados sobre el asunto, no llevaba municiones visibles bajo las alas ni estaba pintada con marcas militares claras.

Tales tácticas, según declaró al periódico el mayor general retirado Steven J. Lepper, exfiscal general adjunto de la Fuerza Aérea de EE.UU., podrían constituir el delito de “perfidia”, que prohíbe a los combatientes hacerse pasar por civiles para engañar a sus enemigos.

El Pentágono responde

“Ocultar la identidad es un elemento de perfidia”, afirmó. “Si la aeronave que sobrevuela no es identificable como una aeronave de combate, no debería participar en actividades de combate”.

“El ejército estadounidense utiliza una amplia gama de aeronaves estándar y no estándar según los requisitos de la misión”, declaró el Pentágono al ser consultado sobre el informe.

“Antes de desplegar y emplear cada aeronave, se someten a un riguroso proceso de adquisición para garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, las políticas y regulaciones del departamento y las normas internacionales aplicables, incluido el derecho de los conflictos armados”.

El ataque del 2 de septiembre, que causó la muerte de 11 personas, generó controversia previamente por cómo se comunicaron las órdenes para que el ejército eliminara a dos supervivientes del ataque inicial que se aferraban a los restos, otra decisión que, según los críticos, violaba las leyes de la guerra.

Funcionarios de la administración han afirmado que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no ordenó directamente el “doble ataque”, sino que un almirante de la Armada lo hizo bajo la instrucción general de Hegseth para el ataque. Hegseth ha afirmado que apoyaba plenamente la decisión y que él mismo habría tomado la misma decisión.

Más de 120 muertos en 35 ataques

En medio de la controversia sobre el ataque, Hegseth declaró en diciembre que el Pentágono no publicaría un video sin editar del ataque. El gobierno también ha enfrentado críticas sobre la base legal de toda la campaña, argumentando que dichos ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales ilegales contra civiles fuera del escenario de guerra.

El gobierno insiste en que sus ataques contra supuestos barcos cargados de drogas son válidos porque Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con grupos narcotraficantes no estatales.

El ejército no ha compartido pruebas exhaustivas sobre quiénes se encuentran en los barcos ni cómo se sabe que están vinculados al narcotráfico.

La campaña, que ha causado la muerte de al menos 123 personas en 35 ataques, alcanzó una nueva fase a principios de este mes, cuando las fuerzas estadounidenses entraron en Venezuela y capturaron a su líder, Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de estar vinculado con grupos narcotraficantes.

Los legisladores afirman que no fueron informados previamente sobre la operación, y un grupo bipartidista de senadores votó la semana pasada para impedir que Trump utilice más fuerza dentro o contra Venezuela sin obtener la aprobación del Congreso.

