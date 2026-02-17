EE.UU. reporta la muerte de 11 presuntos narcoterroristas tras atacar 3 embarcaciones

Las fuerzas estadounidenses realizaron tres nuevo ataques contra embarcaciones en el Pacífico Oriental y el Caribe, resultando en la muerte de 11 personas, anunció el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM).

“La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas”, se informó en la red social X, señalando que las operaciones fueron dirigidas por el comandante del SOUTHCOM, general Francis Donovan.

Labores de inteligencia confirmaron que las embarcaciones navegaban por “rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico“, según detalla el comunicado.

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

Cuatro personas murieron en cada una de las dos primeras embarcaciones en el Pacífico Oriental, mientras que tres murieron en una tercera embarcación en el Caribe, añadió el comando, destacando que ningún personal estadounidense resultó herido en las operaciones.

La administración Trump ha intensificado las operaciones militares en el Mar Caribe y el Océano Pacífico Oriental desde septiembre, alegando esfuerzos contra el narcotráfico, y matando al menos a 144 personas en 40 ataques desde el inicio de las operaciones.

Esta campaña coincide con una mayor presión estadounidense sobre Venezuela, que incluye bloqueos de petroleros, incautaciones de buques y una mayor presencia militar cerca de aguas venezolanas.

Una operación militar estadounidense en ese país el 3 de enero condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Sigue leyendo:

– Nuevo ataque de EE.UU. a una embarcación en el Caribe deja tres personas muertas.

– EE.UU. lanza ataque contra lancha en el Pacífico, mata a dos presuntos narcotraficantes.