EE.UU. lanza ataque contra lancha en el Pacífico, mata a dos presuntos narcotraficantes

Estados Unidos llevó a cabo este jueves un ataque militar en aguas internacionales del océano Pacífico, cerca de Colombia, contra un buque que, según inteligencia estadounidense, estaba vinculado al narcotráfico, informó de las fuerzas armadas del país en un video publicado en sus redes sociales.

La acción forma parte de la Operación Lanza del Sur, una campaña que, según el gobierno de Donald Trump, busca reducir el tráfico de drogas en rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales. En el ataque murieron dos tripulantes a quienes las autoridades estadounidenses calificaron como “narcoterroristas”.

Desde agosto de 2025, al menos 119 personas han perdido la vida en ataques similares contra embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos en áreas del Caribe y del Pacífico, de acuerdo con reportes oficiales.

El nuevo ataque se produjo tras la reciente visita oficial del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Washington, donde se reunió con su homólogo, Donald Trump, tras un periodo de tensiones entre ambos gobiernos por diversos temas bilaterales.

Comando sur publica video de ataque a narcolancha

El Comando Sur no precisó la nacionalidad ni la identidad de las personas fallecidas ni ofreció detalles sobre el tipo de embarcación atacada, aunque difundió imágenes y un video en el que se observa la explosión del buque. Según el comunicado, la operación fue dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear bajo las órdenes del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan.

On Feb. 5, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/B3ctyN1lke — U.S. Southern Command (@Southcom) February 6, 2026

Las fuerzas estadounidenses no reportaron bajas propias durante la operación. La inteligencia militar estadounidense afirmó que el objetivo transitaba por rutas marítimas conocidas por el tráfico de drogas en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico.

La Operación Lanza del Sur ha sido objeto de debate en la región, con críticos que han cuestionado la legalidad y el impacto de los ataques, mientras que el gobierno estadounidense sostiene que son necesarias para frenar el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y proteger la seguridad hemisférica.

La campaña y sus consecuencias siguen siendo observadas de cerca por gobiernos de la región y analistas internacionales, en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en aguas internacionales cercanas a Latinoamérica.

