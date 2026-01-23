EE.UU. ataca presunta narcolancha en el Pacífico, reportan dos muertos

Estados Unidos informó que realizó un ataque militar contra un barco ligado al narcotráfico que transitaba por rutas del crimen organizado en el Pacífico Oriental, en una operación que dejó dos presuntos narcoterroristas muertos y un sobreviviente, informó el Comando Sur (SOUTHCOM).



La operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, bajo la supervisión del secretario de Guerra, Pete Hegseth. Un video difundido en la cuenta oficial de SOUTHCOM en X muestra la embarcación siendo impactada mientras circulaba en aguas internacionales.



“Tras el ataque, se activó un operativo de búsqueda y rescate para localizar al único sobreviviente”, indicó el comunicado oficial del Comando Sur.

Operaciones marítimas de EE.UU. contra el narcotráfico

Desde septiembre de 2025, la administración de Donald Trump implementó el plan Lanza del Sur, con el objetivo de atacar embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas. Según datos recopilados por CNN, 34 barcos han sido destruidos, con un saldo de al menos 110 personas fallecidas.



El gobierno estadounidense defiende estas acciones señalando que los grupos del crimen organizado han sido designados como terroristas, y que los ataques buscan interrumpir rutas de narcotráfico y proteger la seguridad regional.

Controversia y críticas internacionales

Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han criticado estas operaciones, calificándolas como ejecuciones extrajudiciales que carecen de respaldo legal internacional. En un informe reciente, la ONG señaló:



“Estados Unidos está llevando a cabo una campaña de ejecuciones extrajudiciales con ataques deliberadamente letales contra embarcaciones en los océanos Caribe y Pacífico sin ninguna base legal creíble”, destacó.

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026





Este ataque es el primero desde finales de 2025 y también el primero tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar acusaciones de narcotráfico. Tras esa operación, el ejército estadounidense centró sus esfuerzos en incautar buques petroleros asociados a Venezuela.



El presidente Trump defendió la política de ataques en el Foro Económico Mundial de Davos, asegurando que estas acciones han logrado detener casi el 100% de las drogas que ingresan por vía marítima. Sin embargo, la comunidad internacional y expertos legales han cuestionado el uso de fuerza letal en aguas internacionales.

Cooperación militar internacional

Paralelamente, EE.UU. anunció que el general Dan Caine será anfitrión de un encuentro militar el 11 de febrero en Washington, con líderes de 34 países, para fortalecer la cooperación regional y coordinar estrategias frente a organizaciones criminales y amenazas externas a la seguridad continental.

