EE.UU. intercepta otro petrolero en el Caribe, cerca de Venezuela

El Comando Sur informó este martes que detuvo un nuevo buque petrolero sancionado que navegaba por el Caribe, cerca de Venezuela, en lo que constituye el séptimo operativo desde que el gobierno del presidente Donald Trump intensificó la llamada “cuarentena petrolera” contra embarcaciones vinculadas al país sudamericano.

El buque, identificado como Sagitta, fue interceptado sin incidentes durante el operativo denominado “Lanza del Sur”, según informó el Comando Sur. De acuerdo con monitores de tráfico marítimo, la embarcación había navegado anteriormente bajo las banderas de Panamá y Liberia.

“Fuerzas militares estadounidenses, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, detuvieron esta mañana al buque motor Sagitta sin incidentes”, señaló el Comando Sur en un comunicado, acompañado de un video de 20 segundos de la operación.

Afirmó que el petrolero operaba “desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe”.

“La detención de otro petrolero que operaba desafiando la cuarentena demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que esté coordinado de forma adecuada y legal”, agregó el comando militar.

Destacan nueva incautación de petrolero

La operación fue ejecutada por personal de la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo de la Armada y los Marines, como parte de un despliegue conjunto en la región.

“Estas operaciones están respaldadas por todo el poder que nuestro equipo de fuerza conjunta de élite tiene desplegado en el Caribe”, subrayó Southcom.

El jueves pasado, las fuerzas estadounidenses incautaron el sexto petrolero, el Verónica, vinculado a Venezuela y señalado como parte de la denominada “flota fantasma”, utilizada para evadir sanciones internacionales.

La estrategia de incautaciones y bloqueos comenzó como una medida de presión contra el gobierno venezolano tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses. Desde entonces, Trump ha declarado que Washington mantiene una tutela sobre la administración venezolana y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo procedentes del país.

Petróleo venezolano

Las utoridades venezolanas informaron recientemente el ingreso de $300 millones de dólares por ventas de petróleo, los primeros recursos obtenidos tras un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles anunciado por Trump con Caracas.



“Debemos informar que han ingresado recursos producto de la venta del petróleo; de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones”, señaló la presidenta encargada durante un acto en Caracas.

La funcionaria explicó que esos fondos serán canalizados a través del mercado cambiario, la banca nacional y el Banco Central de Venezuela, con el objetivo de “consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de los trabajadores”.

A principios de este mes, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Estados Unidos no gobernará Venezuela, aunque dejó claro que la administración Trump continuará aplicando la “cuarentena petrolera” a los buques que entren o salgan del país latinoamericano, como parte de su política de control y presión sobre el comercio de crudo venezolano.

