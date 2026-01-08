Trump anuncia ataques terrestres contra cárteles; afirma que México está controlado por el narco

El presidente Donald Trump, anunció que su gobierno iniciará ataques terrestres contra los cárteles de la droga, aunque no especificó en qué región comenzarán las operaciones, pero reiteró que estas organizaciones criminales “gobiernan México”, al defender su estrategia de combate al narcotráfico.



En una entrevista con Fox News, Trump aseguró que su gobierno logró reducir en 97% el ingreso de drogas por vía marítima, como resultado de operativos en mares y océanos, y adelantó que la ofensiva se ampliará ahora a acciones en tierra.



“Vamos a empezar a actuar en tierra contra los cárteles. Los cárteles gobiernan México. Es muy triste ver lo que le pasa al país, pero los cárteles gobiernan”, dijo el presidente estadounidense.



Trump sostuvo que el narcotráfico provoca entre 250 mil y 300 mil muertes al año en Estados Unidos, y afirmó que la crisis ha devastado a familias enteras, afectando tanto a jóvenes como a adultos.

Ofensiva marítima desde 2025

Como parte de su estrategia antidrogas, el gobierno de Estados Unidos inició en septiembre de 2025 operaciones marítimas en el Caribe y otras zonas, que incluyeron ataques contra presuntas narcolanchas en aguas internacionales.

De acuerdo con cifras citadas por el gobierno estadounidense han dejado más de 100 presuntos delincuentes muertos.



Trump llegó a su segundo mandato con el combate al narcotráfico como una de sus principales banderas y ha sostenido que las drogas representan una amenaza directa a la seguridad nacional.

Presión sobre México

Las declaraciones de Trump se dan casi una semana después de la incursión militar de Estados Unidos a Venezuela, para detener al presidente Nicolás Maduro, quien es acusado de narcoterrismo, una acción que elevó la tensión regional y reavivó versiones sobre una posible ampliación de la estrategia de Washington contra el crimen organizado.

Tras la captura de Maduro, Trump dijo que “algo tendrá que hacerse con México”, aunque especialistas consideran que una intervención militar directa sigue siendo una posibilidad lejana.

Ante esas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado ese escenario y ha señalado que las advertencias del mandatario estadounidense forman parte de su estilo de hablar.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump designó a ocho cárteles como organizaciones terroristas, reforzó operaciones en el Caribe y declaró al fentanilo como arma de destrucción masiva, según su gobierno.

