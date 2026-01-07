Desmantelan célula del Cártel de Sinaloa en España, incautan metanfetamina oculta en mármol procedente de México

En una operación conjunta, la Policía Nacional de España y la Administración para el Control de Drogas (DEA) lograron desarticular una red del Cártel de Sinaloa en Europa, señalada como la principal fuente de suministro de metanfetaminas en el continente, droga que trasladaban en cargamentos de mármol.

El operativo es la segunda fase de la Operación Saga, iniciada en 2023, que en esta ocasión dejó nueve personas detenidas por delitos de tráfico de drogas, acusadas de tráfico de drogas, de pertenecer a organización criminal y de lavado de dinero.

Entre los arrestados se encuentra un miembro directo del Cártel de Sinaloa que se ocultaba en un departamento de Madrid, del que apenas salía y al que la organización pagaba $2,920 dólares mensuales a cambio de su silencio. El hombre había participado en la introducción y custodia de un cargamento previo de 3,968 libras de metanfetamina, incautado en la primera fase de la operación.

Metanfetamina oculta en mármol importado desde México

Los investigadores señalaron que la red criminal hispano-mexicana, vinculada directamente al Cártel de Sinaloa, era la más potente de Europa en el tráfico de drogas sintéticas. Su modus operandi consistía en ocultar grandes cantidades de metanfetamina en bloques y piedras de mármol importados desde México, camuflados como carga legal.

Como parte de los registros, los agentes localizaron cerca de $3,504,450 en efectivo escondidos en un búnker bajo el suelo de una nave industrial.

El inmueble pertenecía a un empresario español, detenido en el operativo, propietario de una empresa de mármol que, según las autoridades, habría sido utilizada como tapadera para el narcotráfico.

Intentos de reestructuración tras el primer golpe

La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y se remonta a mayo de 2024, cuando la Policía aseguró 3,968 libras de metanfetamina, la segunda mayor incautación registrada en Europa.

Tras ese golpe, los investigadores detectaron intentos del cártel por reestructurar su red logística. En julio de 2024, la organización envió 88.2 libras de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de más de 4 pies 11 pulgadas, con destino a Tenerife, donde fue detenido el receptor, un conocido narcotraficante local.

En paralelo, en septiembre, las autoridades identificaron al enlace del cártel oculto en Madrid y lograron interceptar un envío adicional de 83.8 libras de marihuana con destino a Finlandia, lo que permitió arrestar al receptor gracias a la cooperación con la aduana de ese país.

Conexiones internacionales

Durante la fase final de la operación también fue localizado el líder de la red de narcotransportistas, responsable de coordinar las rutas entre México, Dubái y Europa, según detalló la Policía Nacional.

Tres de los detenidos ingresaron ya en prisión provisional. Con esta operación, las autoridades españolas y estadounidenses consideran desmantelado el principal centro de distribución de metanfetaminas del Cártel de Sinaloa en territorio europeo, asestando un golpe clave a su expansión transatlántica en el mercado de drogas sintéticas.

Sigue leyendo: