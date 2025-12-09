EE.UU. sentenció a la esposa de Jorge Alberto Valenzuela, jefe del Cártel de Sinaloa

Un tribunal federal del Distrito Sur de California condenó a Claudia Patricia Álvarez Hernández a 14 años de prisión por conspiración de tráfico de drogas y lavado de dinero como integrante de la Organización Criminal Transnacional Valenzuela, una célula del Cártel de Sinaloa responsable de introducir cocaína, fentanilo, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos durante años.

El juez federal Andrew G. Schopler ordenó además la confiscación de más de cinco millones de dólares en relojes de lujo, joyas, vehículos y efectivo asegurados durante la investigación. El magistrado afirmó que la acusada “ayudó a un cártel peligroso y violento”, un señalamiento reiterado por el Departamento de Justicia en el comunicado donde anunció la sentencia.

Álvarez Hernández, originaria de Culiacán, fue identificada como figura de alto rango dentro de la red familiar encabezada por su esposo, Jorge Alberto Valenzuela Valenzuela, detenido desde 2020 y acusado de liderar una de las ramas de mayor capacidad logística dentro del Cártel de Sinaloa. Tras su arresto, según documentos judiciales, ella asumió funciones de supervisión para preservar operaciones y activos ilegales tanto en México como en territorio estadounidense.

La organización utilizaba empresas de transporte comercial para cruzar cargamentos de droga por diversos puntos de la frontera. Las ganancias, que ascendían a millones de dólares por operación, eran enviadas de vuelta a México mediante redes de contrabando de efectivo.

CASE UPDATE from @FBISanDIego: Wife of Sinaloa Cartel Kingpin Sentenced to Prison



Claudia Patricia Alvarez Hernandez, the wife of incarcerated Sinaloa Cartel kingpin Jorge Alberto Valenzuela Valenzuela, was sentenced to 14 years in prison this week for her role in a massive drug… pic.twitter.com/gfEKcFV5IT — FBI (@FBI) December 9, 2025

La violencia interna elevó el perfil de la investigación en 2020. Ese año, el grupo sostuvo un enfrentamiento con una facción liderada por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En medio del conflicto fue asesinado Gabriel Valenzuela Valenzuela, hermano del capo encarcelado y líder previo de la organización. La muerte provocó que el grupo adquiriera armas de alto poder, municiones, chalecos balísticos y vehículos blindados, gran parte de ellos comprados en Estados Unidos y trasladados clandestinamente a México.

En noviembre de 2020, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional catearon la residencia de Álvarez Hernández en el condado de San Diego y localizaron joyería y relojes de alta gama valuados en casi cinco millones de dólares, 220,000 dólares en efectivo, teléfonos celulares y un detector de radiofrecuencia utilizado para evitar vigilancia. Días después la DEA y HSI inspeccionaron un patio de camiones en Otay Mesa operado por la organización, donde decomisaron más de tres millones de dólares, 685 kilogramos de cocaína, 24 kilogramos de fentanilo, armas, cientos de portaplacas y decenas de miles de cartuchos.

Los decomisos y arrestos se integraron a una operación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, creada bajo la Orden Ejecutiva 14159. La iniciativa ha derivado en 109 acusados, más de dos toneladas de narcóticos incautados y más de 16 millones de dólares asegurados.

“La sentencia de hoy envía un mensaje claro: el lujo financiado por la violencia y la adicción tiene consecuencias”, señaló Adam Gordon, fiscal federal del Distrito Sur de California. }

Sigue leyendo:

– Emma Coronel rompe el silencio y revela cómo fue su vida con “El Chapo” Guzmán.

– Reinas de belleza que terminaron vinculadas al mundo del narcotráfico.