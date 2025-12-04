Emma Coronel rompe el silencio y revela cómo fue su vida con “El Chapo” Guzmán

Emma Coronel, la esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, rompió el silencio y habló como nunca de a su vida personal y su relación con el exlíder del Cártel de Sinaloa en el nuevo documental Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla (Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks)

Coronel habla de las complejidades de su matrimonio con uno de los criminales más notorios del mundo, y comparte detalles sorprendentes.

Una de las revelaciones, en el documental que se estrenó recientemente por la cadena Oxygen, más impactantes es el relato de cómo conoció a Guzmán cuando tenía apenas 17 años.

Emma Coronel no sabía quién era “El Chapo”

Aunque muchos se sorprenderán al saberlo, Coronel confesó que no sabía quién era el capo de la droga en ese momento.

“No tenía tele, no sabía quién era”, dijo. Durante una fiesta, alguien le mencionó que había una persona importante allí que quería bailar con ella. Ese hombre era Joaquín Guzmán, quien se presentó simplemente como “Joaquín”. Fue a partir de allí que nació su relación.

Lo que le atrajo de Guzmán, quien es 32 años mayor que ella, no fue su fama ni su poder, sino su presencia. Coronel describió a “El Chapo” como “muy guapo, interesante, energético”, lo que la hizo sentir atraída hacia él.

A lo largo del documental, se nota que la exreina de belleza habla de la parte personal de “El Chapo” al reconocer que, para ella, el personaje no estaba vinculado a los crímenes que cometió, sino a la persona que ella conoció y con quien compartió su vida durante años.

@exclusivaspuebla 🗣 Emma Coronel: “Cometí errores, no fui perfecta”. Revela su historia con El Chapo en documental de Oxygen: amor clandestino, maternidad y disculpas a víctimas. . ExclusivasPuebla ExclusivasMx EmmaCoronel ElChapo DocumentalOxygen ♬ sonido original – Exclusivas Puebla – Exclusivas Puebla

Además de los detalles sobre su encuentro con “El Chapo”, Coronel relató su difícil infancia, marcada por la pobreza y las carencias.

Nacida en California pero criada en Durango, México, Emma vivió en una casa sin servicios básicos como agua potable, electricidad y televisión, lo que la mantuvo desconectada de los medios de comunicación y de la vida pública.

El documental también toca el tema de la presión mediática que enfrentó Coronel durante y después de su matrimonio con “El Chapo”.

“Me han dicho que parece como que no tuviera sentimientos, que no sufriera, que no tuviera sangre en las venas”, expresó. Para lidiar con la exposición pública y las críticas, Coronel explicó que sentía que la única forma de protegerse emocionalmente era crear una “máscara” para enfrentar el mundo.

Ofrece disculpa a víctimas del crimen organizado

A lo largo del documental, Emma también emitió una disculpa pública a las víctimas de la violencia del crimen organizado.

“Lo siento mucho”. Este gesto ha sido interpretado como un intento de Coronel por distanciarse de las consecuencias de los actos de su esposo, y de mostrar empatía por las personas que sufren a causa del narcotráfico y la violencia.

Una de las partes más reveladoras de su relato es cuando Coronel reconoce que, a pesar de la vida que llevó junto a Guzmán, ella no puede afirmar que él sea una persona completamente mala.

“Yo conviví mucho con él personalmente, tengo buenos recuerdos de él”, confesó, aclarando que no puede hablar de lo que no vivió o presenció de manera directa.

Esta declaración ha generado controversia, pues muchos consideran que la implicación de Emma en las actividades de su esposo la hace parte de su historia criminal.

Emma Coronel y su vida con “El Chapo”

El documental ha causado gran revuelo, pues es la primera vez que Emma Coronel habla tan abiertamente de su vida con “El Chapo” Guzmán.

Después de la captura y condena de Guzmán, Coronel fue arrestada en 2021 en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. En su sentencia, se le impuso una pena de tres años en prisión, aunque se ha especulado sobre su posible liberación anticipada debido a su cooperación con las autoridades.

Este documental también expone cómo Coronel pasó de una vida de carencias a convertirse en una figura mediática de alcance internacional. A lo largo de los años, su imagen como la esposa de uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo ha sido objeto de controversia, y su testimonio en este nuevo proyecto busca dar una nueva perspectiva sobre su vida, sus emociones y las decisiones que tomó.

