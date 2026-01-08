Yan Lin, residente de California acusado de lavar dinero del narcotráfico para cárteles mexicanos

Un hombre de California fue presentado este jueves ante un tribunal federal en Cincinnati, acusado de ayudar a lavar dinero del narcotráfico, según las autoridades, su participación formaba parte de un plan internacional que permitió a cárteles mexicano a mover y ocultar decenas de millones de dólares.

De acuerdo al Departameto de Justica, Yan Lin, de 41 años, que enfrenta cargos por conspiración para cometer lavado de dinero y encubrimiento de lavado, según una acusación formal que detalla un presunto esquema operado entre marzo de 2022 y octubre de 2024.

Yan Lin ligado a narcos mexicanos

Las autoridades aseguran que Lin fue contratado por narcotraficantes mexicanos para repatriar ganancias obtenidas por la venta de fentanilo, cocaína y metanfetamina en diversas ciudades de Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación, Lin coordinó la entrega de grandes sumas de dinero en efectivo a intermediarios que compraban productos electrónicos, los cuales eran enviados posteriormente a cómplices en Hong Kong, China y otros destinos.

Una vez confirmada la recepción de la mercancía, los narcotraficantes recibían pagos en México, menos una comisión, mediante un mecanismo conocido como “transacción espejo”.

Un libro contable incautado por las autoridades, que solo refleja una parte de las operaciones realizadas en 2024, documenta entregas de efectivo por aproximadamente $27.4 millones de dólares en distintos puntos del país.

Lavado de dinero

Funcionarios del Departamento de Justicia señalaron que este tipo de redes financieras permiten el flujo continuo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y representan un objetivo prioritario para las fuerzas federales.

Autoridades federales y estatales coincidieron en que atacar el lavado de dinero es clave para debilitar a los cárteles y frenar la distribución de drogas letales en comunidades estadounidenses.

Lin enfrenta una posible pena máxima de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

El caso está a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI, la DEA, el IRS y agencias locales y regionales de Ohio, con apoyo de la División de Operaciones Especiales de la DEA. El caso es procesado por fiscales federales del Distrito Sur de Ohio y la División Criminal del Departamento de Justicia.

