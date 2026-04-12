Comando Sur ataca a dos lanchas en el Pacífico con un saldo de cinco muertos

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mataron a cinco hombres tras atacar dos embarcaciones en el Pacífico oriental, presuntamente vinculadas al narcotráfico, informó el Comando Sur (Southcom) en un comunicado.

De acuerdo con la autoridad militar, las lanchas interceptadas transitaban por presuntas rutas conocidas de tráfico de drogas y eran operadas por posibles organizaciones que Washington ha catalogado como “terroristas”. En la primera embarcación viajaban tres personas, de las cuales una sobrevivió, mientras que en la segunda murieron sus tres ocupantes.

El Comando Sur señaló que, tras el ataque inicial, se notificó de inmediato a la Guardia Costera para activar un operativo de búsqueda y rescate del sobreviviente. Hasta el momento, no se han reportado militares estadounidenses heridos durante estas acciones.

El operativo, que forma parte de la denominada “Operación Lanza del Sur”, se registró el sábado en presntas rutas marítimas identificadas por Washington como corredores estratégicos del crimen organizado.

Applying total systemic friction on the cartels.



On April 11, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted two lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence… pic.twitter.com/sRXTFYCWXu — U.S. Southern Command (@Southcom) April 12, 2026

“Fricción sistémica” contra los cárteles

A través de un video de 34 segundos captado en blanco y negro, las fuerzas armadas mostraron el momento exacto en que las lanchas, que se desplazaban a alta velocidad, son alcanzadas por proyectiles que provocan explosiones instantáneas. El Southcom tituló las imágenes como una acción para aplicar “fricción sistémica total” a las estructuras financieras y logísticas de los grupos criminales.

En la primera embarcación viajaban tres tripulantes: dos fallecieron y uno logró sobrevivir, activándose de inmediato un protocolo de búsqueda y rescate coordinado con la Guardia Costera. En el segundo navío, los tres ocupantes perdieron la vida tras la detonación.

Sin embargo, la falta de evidencia pública sobre la presencia de drogas en las embarcaciones ha generado críticas. Analistas y organizaciones han cuestionado tanto la legalidad de estos operativos como su efectividad, al señalar que gran parte del tráfico de sustancias como el fentanilo ocurre por rutas terrestres hacia Estados Unidos.

Este reciente ataque eleva a 168 el número de víctimas mortales en operativos marítimos desde que inició esta campaña en septiembre pasado. La estrategia ha cobrado mayor relevancia política tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, un evento que Washington ha utilizado para justificar el incremento de la presencia militar en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Mientras el presidente Trump insiste en que el país se encuentra en un “conflicto armado” necesario para frenar la crisis de sobredosis en territorio estadounidense, críticos y analistas cuestionan la legalidad de estos ataques en aguas internacionales y señalan que el grueso del fentanilo sigue ingresando por la frontera terrestre con México.

Sigue leyendo: