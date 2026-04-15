EE.UU. realiza otro ataque contra una embarcación en el Pacífico y deja 4 muertos

El ejército estadounidense lanzó el martes un ataque contra otra embarcación acusada de transportar drogas en el Pacífico oriental, causando la muerte de cuatro personas en el cuarto ataque de este tipo anunciado en los últimos días.

El Comando Sur de Estados Unidos publicó el martes en redes sociales un video aéreo que muestra una embarcación flotando en el agua antes de ser alcanzada por un proyectil y explotar. El ejército había informado previamente que atacó dos embarcaciones el sábado y una tercera el lunes.

El ejército afirmó que todas las embarcaciones eran “operadas por Organizaciones Terroristas Designadas” y que la inteligencia confirmó que “navegaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de narcotráfico”, pero no proporcionó pruebas.

Al ser consultado sobre otro ataque en el Pacífico oriental que causó la muerte de dos hombres el lunes, un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos declaró a CBS News: “Por razones de seguridad operativa, no podemos revelar fuentes ni métodos específicos”.

On April 14, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/RH5ldx9tN0 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 14, 2026

Este último ataque eleva el número de muertos a 175 desde que comenzaron las operaciones a principios de septiembre. La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de un sobreviviente del ataque del sábado.

En al menos seis ocasiones, personas sobrevivieron a los ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, lo que impulsó los esfuerzos para encontrarlas y rescatarlas en la mayoría de los casos.

Posteriormente, las autoridades suspendieron varias de esas búsquedas, aunque en una operación de octubre, dos sobrevivientes fueron recogidos por un helicóptero de la Armada y repatriados a sus países de origen, Ecuador y Colombia.

El presidente Trump ha declarado que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de Latinoamérica y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis fatales que cobran vidas estadounidenses.

Sin embargo, su administración ha presentado escasas pruebas que respalden sus afirmaciones de haber matado a “narcoterroristas”.

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