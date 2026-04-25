EE.UU. ataca una nueva embarcación en el Pacífico y deja dos muertos

El ejército estadounidense lanzó un ataque el viernes contra una embarcación acusada de transportar drogas en el Pacífico oriental, causando la muerte de dos personas, según el Comando Sur de Estados Unidos.

Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido en la operación, informó en un comunicado emitido el viernes por la noche.

El Comando Sur de Estados Unidos compartió un video que muestra una embarcación flotando en el agua antes de que una explosión la incendiara. Indicó que el ataque se dirigió contra los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

On April 24, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/FRHwqXsHm2 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 25, 2026

La campaña del gobierno de Trump de destruir embarcaciones presuntamente involucradas en el narcotráfico en aguas latinoamericanas ha dejado al menos 183 muertos desde septiembre.

También se han producido ataques en el mar Caribe. El ejército no ha presentado pruebas de que ninguna de las embarcaciones transportara drogas.

Los ataques comenzaron cuando Estados Unidos reforzó su mayor presencia militar en la región en generaciones y se produjeron meses antes de la operación de enero que capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

El presidente Trump ha declarado que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de Latinoamérica y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

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