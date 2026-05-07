California evalúa plan para contratar médicos de México

Legisladores de California están evaluando una alternativa para encontrar una solución ante la falta de personal sanitario en el estado, mediante la contratación de personal médico calificado de México.

El Proyecto de Ley AB 2386, presentado por el asambleísta David Álvarez, tiene el propósito de eliminar la brecha que actualmente enfrentan millones de californianos que viven en áreas con acceso insuficiente a los servicios médicos.

La propuesta presentada en la Asamblea se centra en crear una vía sostenible para la formación de médicos internacionales, en particular de jóvenes médicos de México.

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A diferencia de las vías tradicionales, los médicos procedentes de México no tendrían que completar una residencia en Estados Unidos. En cambio, podrían ejercer con una licencia provisional bajo la supervisión de un médico tutor en California.

Los defensores de la propuesta argumentan que está justificada porque los médicos en México comienzan a atender pacientes mucho antes en su formación que sus colegas de Estados Unidos.

El asambleísta Álvarez remarcó la urgencia ante la situación que persiste en California.

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“Normalmente, lo que se ve es que las clínicas comunitarias son donde se suele ver a estos médicos, pero la espera para ver a un médico sigue siendo demasiado larga. Por lo tanto, necesitamos encontrar una manera de brindar acceso a la atención médica a las familias”, declaró Álvarez.

Para Janet Coffman, del cuerpo docente de investigación de UCSF Healthforce, California se enfrenta a una inminente escasez de médicos de atención primaria en las próximas décadas.

“Si continuamos por este camino, cada vez más californianos tendrán que acudir a urgencias por afecciones como asma, infecciones de oído o gripe, debido a la falta de un médico de atención primaria”, dijo Coffman.

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De acuerdo con estimaciones de la Comisión de la Fuerza Laboral de Atención Médica de California, alrededor de 7 millones de residentes del Estado Dorado viven en zonas con falta de médicos de atención primaria.

Se prevé que la escasez de personal médico no haga más que aumentar a medida que la población de California envejezca y se vuelva más diversa.

Las previsiones dicen que California podría enfrentarse a una escasez de 4,100 médicos de atención primaria si continúan las tendencias actuales. Para 2032, la demanda de médicos superará la oferta en un rango de entre 46,900 y 121,900 médicos a tiempo completo.

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Por una votación efectuada en abril, el proyecto de ley AB 2386 fue aprobado en la fase de comité de políticas.

Este miércoles, la iniciativa fue remitida de nuevo al Comité de Asignaciones de la Asamblea para una revisión fiscal, y se encuentra en vías de ser sometida a nuevas votaciones en la Asamblea y el Senado de California.

Se espera que. para septiembre, se tenga una decisión final sobre la aprobación del proyecto de ley AB 2386.

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En caso de que la propuesta reciba la firma del gobernador Gavin Newsom y sea promulgada, el nuevo programa de licencias puede entrar en vigor de forma oficial en 2027.

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