Nuevas leyes de California protegen a inquilinos y consumidores

Durante los últimos días, el gobernador Gavin Newsom firmó varios proyectos de ley que tienen el propósito de brindar protección a la economía de los residentes del Estado Dorado y reducir los costos para los consumidores y sus familias.

El mandatario estatal tuvo el tiempo suficiente para valorar cada una de las iniciativas aprobadas previamente, tanto en la Asamblea como en el Senado de California, en las que estampó su firma para que entren en vigor próximamente.

Newsom ratificó una ley bipartidista para devolver más dinero a las familias, así como para proteger a los consumidores de prácticas injustas que cuestan tiempo y dinero.

Los proyectos de ley recientemente firmados por el gobernador de California pueden separarse en dos grupos: protección a inquilinos y protección a consumidores.

Protección a inquilinos

AB 1327 (Aguilar-Curry): Permite a los propietarios cancelar un contrato de mejoras y solicitudes de vivienda por correo electrónico o teléfono, modernizando el proceso de cancelación.

AB 414 (Pellerin): Da oportunidad a que los arrendadores devuelvan los depósitos de seguridad electrónicamente cuando los inquilinos opten por esa opción.

AB 628 (McKinnor): Exige que, a partir de los contratos de arrendamiento que se firmen el próximo año, las unidades de alquiler incluyan una estufa y un refrigerador que funcionen correctamente para ser considerados habitables.

AB 246 (Bryan): Protege a los inquilinos de desalojo si las demoras o reducciones en las prestaciones del Seguro Social afectan sus pagos de alquiler.

AB 863 (Kalra): Ordena al Consejo Judicial la creación de un formulario único multilingüe de citación de desalojo para mejorar el acceso lingüístico de los inquilinos.

Protección a consumidores

AB 578 (Bauer-Kahan): Facilita a los consumidores el acceso a reembolsos cuando una plataforma de entrega de comida no cumple con su tarea.

SB 766 (Allen): Ayuda a que el proceso de compra de autos sea más transparente y fortalece las leyes de protección al consumidor, incluso impidiendo que los concesionarios de autos agreguen servicios adicionales y otras características que no benefician a los compradores.

AB 1374 (Berman): Mejora el proceso de alquiler de vehículos en línea al aumentar la transparencia de precios y garantizar que los consumidores sepan si alquilan un vehículo de gasolina o eléctrico.

AB 1299 (Bryan): Autorizaría a la agencia emisora a reducir o condonar la multa de estacionamiento si se presentan pruebas satisfactorias de su incapacidad para pagar la multa.

