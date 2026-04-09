CHIRLA gestiona proyectos de ley para proteger a inmigrantes en California

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) gestiona con legisladores estatales en Sacramento para impulsar proyectos de ley destinados a proteger a los miembros de la comunidad inmigrante.

Durante dos días de reuniones con legisladores en el Capitolio de California, miembros de la organización, con sede en Los Ángeles, buscan promover medidas enfocadas en proteger a las familias inmigrantes ante detenciones migratorias, así como defender sus derechos civiles y laborales.

Entre los proyectos de ley que impulsan está el SB 1243, propuesto para frenar el desalojo de familias cuando uno de sus integrantes se encuentra bajo custodia en un centro de detención de inmigración.

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“Para que no los saquen de sus hogares y no tengan ningún lugar donde vivir, es muy importante que los legisladores en Sacramento pasen esta ley”, expresó el subdirector de campañas nacionales de CHIRLA, José Cabrera.

La propuesta, presentada en el Senado de California, busca evitar el desalojo de inquilinos afectados por operativos migratorios, así como de quienes han sufrido arrestos o detenciones relacionadas con la inmigración.

“Asegurar que las familias se mantengan en su casa mientras sigan peleando por el caso de su familiar que esté en proceso de deportación”, añadió Cabrera.

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Otro proyecto de ley que se promueve es el AB 2495, que pretende impedir que los empleadores utilicen amenazas relacionadas con la inmigración para intimidar a los trabajadores.

La iniciativa, presentada en la Asamblea de California, tiene como punto de partida protecciones ya existentes, y busca declarar ilegal este tipo de acoso laboral.

Además, se tiene el Proyecto de Ley SB 995, para otorgar autoridad a reguladores estatales para inspeccionar los centros de detención de inmigración, instalaciones donde los inmigrantes han denunciado la falta de acceso a atención médica.

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“Tengo familia que sí ha estado dentro de las detenciones y no les dan medicamentos para la diabetes“, expresó Natalia Medrano, cuyo familiar bajo custodia no tiene acceso a atención médica.

La SB 995 obligaría a los centros de detención migratoria a cumplir con todos los estándares estatales de salud, seguridad, instalaciones y medio ambiente, lo que ayudaría a prevenir más fallecimientos de inmigrantes que permanecen bajo custodia de agentes federales.

El Proyecto de Ley SB 1105 propone impedir que la policía estatal o local asista a agentes federales en operativos basados en perfil racial o contra personas que se manifiestan bajo la Primera Enmienda. También propone prohibir el uso de equipo militar contra residentes.

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La propuesta AB 1231, conocida como Ley de Comunidades Más Seguras, autorizaría a un tribunal a ejercer su discreción para conceder una desviación previa al juicio en casos de delitos graves, sujeta a excepciones, para evitar que inmigrantes sean detenidos por ICE.

CHIRLA espera que la mayoría de los proyectos de ley a favor de los inmigrantes sean aprobados durante este verano, para que se conviertan en ley, con la firma del gobernador Gavin Newsom, antes del 30 de septiembre de 2026.

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