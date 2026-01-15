Proyecto de ley de California busca impedir que Trump se postule en 2028

Un proyecto de ley de California busca evitar que el presidente Donald Trump pretenda reelegirse en las elecciones de 2028.

El senador estatal de California Tom Umberg, demócrata de Santa Ana y presidente del Comité Judicial del Senado, propone el Proyecto de Ley SB 46, que permitiría al secretario de estado de California solicitar pruebas de elegibilidad de un candidato y excluirlo si es constitucionalmente inelegible.

En repetidas ocasiones, Trump ha expresado públicamente que tiene la idea de intentar permanecer en la presidencia por un tercer mandato, aunque la Constitución de los Estados Unidos no se lo permite.

Las personas y legisladores que visitan la Casa Blanca reciben como recuerdos gorras con la leyenda: “Trump 2028”, al tiempo que el ex jefe de campaña de Trump en 2016, Stephen Bannon, ha impulsado la propuesta de que Trump pueda reelegirse en el cargo en el próximo proceso electoral presidencial.

En octubre, Trump lamentó no poder postularse a un tercer mandato como presidente de Estados Unidos, al admitir que la Constitución no se lo permite a pesar de manifestar su interés en continuar en el cargo hasta 2032.

“Si lo leen, queda bastante claro. No tengo permitido postularme. Es una lástima“, declaró en aquella ocasión Trump a los medios de comunicación.

A pesar de que Trump aceptó que no puede postularse a un tercer mandato, el proyecto de ley propuesto por Umberg en California buscaría asegurar de que no ocurra esa posibilidad, por mínima que sea.

