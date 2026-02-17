California plantea ley contra terapias graduales para enfermos mentales

California intenta legislar sobre los tratamientos con medicamentos de salud conductual para proteger a pacientes con enfermedades mentales.

El asambleísta John Harabedian (demócrata de Pasadena) impulsa el Proyecto de Ley AB 1970, “Fin del ‘fracaso primero'”, para prohibir a las aseguradoras imponer terapias escalonadas para los medicamentos que perjudican a personas con enfermedades mentales graves o trastornos por abuso de sustancias.

La propuesta establece límites a las aseguradoras de salud que exijan terapias con medicamentos económicos en tratamientos para pacientes con padecimientos mentales graves.

Una terapia escalonada exige que los pacientes prueben primero los medicamentos más económicos, recomendados por las aseguradoras, con el riesgo de fracasar en el tratamiento, antes de cubrir los medicamentos recetados originalmente.

“El Proyecto de Ley AB 1970 elimina barreras administrativas innecesarias y da prioridad a la atención al paciente“, expresó el asambleísta Harabedian.

“Si realmente queremos abordar los problemas de salud mental y falta de vivienda, debemos garantizar que las personas reciban sin demora el tratamiento que les prescriben sus proveedores“, agregó.

El asambleísta mencionó que se deben centrar en las causas fundamentales, lo que empieza por garantizar que los pacientes reciban una atención adecuada cuando la necesitan.

“Poner fin a la terapia escalonada para quienes padecen trastornos por abuso de sustancias y enfermedades mentales graves es un paso fundamental en ese esfuerzo“, reiteró Harabedian.

La Dra. Le Ondra Clark Harvey, directora ejecutiva de la Asociación de Salud Conductual de California, expresó su apoyo al proyecto de ley propuesto por el asambleísta Harabedian para prohibir las terapias escalonadas.

“Esta legislación es un paso fundamental para proteger a los pacientes y garantizar el acceso oportuno a tratamientos médicos adecuados para la salud mental y los trastornos por consumo de sustancias”, expresó Clark Harvey.

“En la salud conductual, esos retrasos pueden ser peligrosos y, a menudo, conducen a recaídas, hospitalizaciones, falta de vivienda o situaciones peores”, agregó.

El Proyecto de Ley AB 1970 establece prohibiciones claras, garantizando que el tratamiento se pueda administrar según lo prescrito por los médicos.

La iniciativa busca garantizar que las personas con enfermedades mentales graves y trastornos por abuso de sustancias puedan recibir una atención adecuada para evitar que queden sin hogar.

El proyecto de ley propuesto por el asambleísta Harabedian se debatirá en las comisiones políticas de la Asamblea durante la primavera.

El asambleísta Harabedian representa al Distrito 41, compuesto por las ciudades de La Cañada Flintridge, Pasadena, Altadena y Sierra Madre, entre otras.

